Таку думку висловив 24 Каналу ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, зазначивши, що росіяни також перебільшують свій успіх щодо збиття ракет ATACMS. І водночас применшують втрати.

До теми У Білому домі вперше підтвердили використання ATACMS для ударів по території Росії

Якою може бути відповідь Кремля

Шарп вважає, що росіяни це роблять не тому, що замовчування цієї інформації вдарило б по репутації міноборони. Насправді вони хочуть підтримувати певний рівень медійної ескалації, яку вони розпочали після дозволу Джозефа Байдена завдавати ударів по російській території. Після чого відбулось і оновлення ядерної доктрини Росії, і удар балістичною ракетою "Орешник" і заява Владіміра Путіна, яку він зробив після атаки.

Росіяни вирішили це не спускати на гальма. Вони визнають удар західної зброї з певними наслідками для себе, щоб підготувати медійний ґрунт для якихось дій, які вони представлять як відповідь,

– наголосив він.

Проте не відомо, що це може бути – повторний удар "Орешником" чи масований ракетний удар по Україні. Проте масовані атаки проводились раніше і регулярно, і вони не були відповіддю на якісь дії України чи Заходу.

Хоча іноді такі атаки росіяни намагалися видати за "відповідь". У жовтні 2022 року атака на енергетичні об'єкти України нібито була реакцією на завдання удару по Кримському мосту.

Ця медійна ескалація спрямована на залякування Заходу та майбутню адміністрацію Дональда Трампа, щоб вона ще з більшою обережністю та відповідальністю підійшла до питання допомоги Україні,

– зауважив Давид Шарп.

Нагадаємо, що 23 листопада ракетами ATACMS було завдано удару по радіолокаційній станції зенітного ракетного комплексу С-400, який був розташований у Курській області.

За два дні 25 листопада, цими ж ракетами було атаковано аеродром "Курськ-Східний" в населеному пункті Халіно.

В міноборони Росії підтвердили, що внаслідок атак є постраждалі. Також пошкоджені об'єкти інфраструктури.