Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі. Варто зазначити, що раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що підрозділи ГУР Міноборони у співпраці з іншими складовими Сил оборони атакували російські військові об'єкти у Брянській, Калузькій та Курській областях.

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ATACMS могли атакувати авіабазу на Курщині

OSINT-аналітики з проєкту "КіберБорошно" опублікували, як стверджується, момент прильоту двох касетних ATACMS по аеродрому "Курськ — Східний".

Атаку на Курщину прокоментував також активіст та волонтер Сергій Стерненко.

Аеродром "Курськ – Східний", пара ATACMS його покращує,

– написав він.

У Курську вночі пролунала серія вибухів / Фото: "КіберБорошно"

Довідка. Курськ або Халіно – це аеродром спільного базування, що за 7 кілометрів на схід від центру Курська. Тут розташований міжнародний аеропорт "Курськ – Східний" і військова авіабаза "Халіне", на якій базується 14-й винищувальний авіаполк 105-ї змішаної авіаційної дивізії, оснащений літаками Су-30СМ.

До слова, в ніч на 25 листопада воєнна розвідка також атакувала нафтобазу в Калузькій області Росії. За даними ГУР, нафтобаза АТ "Калуганафтопродукт", яке бере участь у забезпеченні збройної агресії Росії проти України.