Россияне откровенно опасаются, что Украина получит дальнобойные ракеты Tomahawk. Это оружие могло бы создать серьезные проблемы врагу.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко. По его словам, с политической точки зрения ракеты Tomahawk были бы своеобразным оружием сдерживания. Ее можно считать своеобразным заменителем ядерного оружия. Конечно, только в определенном смысле.

Получит ли Украина ракеты Tomahawk?

Как отметил Чаленко, Украина вряд ли использовала бы эти ракеты против России в случае получения. Но если враг пошел бы на еще большую эскалацию – против него полетели бы эти ракеты.

Недавно Tomahawk прекрасно себя продемонстрировали во время атаки Соединенных Штатов. ПВО российского производства не смогло ничего сделать против американских ракет.

С точки зрения политики это было бы серьезным усилением позиции Украины. Сейчас я считаю, что теоретически возможность передачи этих ракет присутствует,

– отметил Чаленко.

Ракеты Tomahawk: коротко