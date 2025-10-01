Политолог объяснил, почему Кремль панически боится передачи Tomahawk Украине
- Россия боится, что Украина получит дальнобойные ракеты Tomahawk от США.
- Политолог Игорь Чаленко объяснил, как изменилась бы ситуация, если бы Украина получила эти ракеты.
Россияне откровенно опасаются, что Украина получит дальнобойные ракеты Tomahawk. Это оружие могло бы создать серьезные проблемы врагу.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко. По его словам, с политической точки зрения ракеты Tomahawk были бы своеобразным оружием сдерживания. Ее можно считать своеобразным заменителем ядерного оружия. Конечно, только в определенном смысле.
Получит ли Украина ракеты Tomahawk?
Как отметил Чаленко, Украина вряд ли использовала бы эти ракеты против России в случае получения. Но если враг пошел бы на еще большую эскалацию – против него полетели бы эти ракеты.
Недавно Tomahawk прекрасно себя продемонстрировали во время атаки Соединенных Штатов. ПВО российского производства не смогло ничего сделать против американских ракет.
С точки зрения политики это было бы серьезным усилением позиции Украины. Сейчас я считаю, что теоретически возможность передачи этих ракет присутствует,
– отметил Чаленко.
Ракеты Tomahawk: коротко
- Недавно Владимир Зеленский обсуждал с Дональдом Трампом специальное соглашение. Украина готова закупить у США оружия на 90 миллиардов долларов.
- Тогда же была информация, что Украина попросила эти ракеты. В конце концов все будет решать Дональд Трамп.
- Политолог Игорь Рейтерович считает, что ситуация с ракетами Tomahawk является информационным троллингом Кремля. Реализовать все на практике довольно сложно.