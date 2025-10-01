Політолог пояснив, чому Кремль панічно боїться передачі Tomahawk Україні
- Росія боїться, що Україна отримає далекобійні ракети Tomahawk від США.
- Політолог Ігор Чаленко пояснив, як змінилася б ситуація, якби Україна отримала ці ракети.
Росіяни відверто побоюються, що Україна отримає далекобійні ракети Tomahawk. Ця зброя могла б створити серйозні проблеми ворогу.
Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко. За його словами, з політичної точки зору ракети Tomahawk були б своєрідною зброєю стримування. Її можна вважати своєрідним замінником ядерної зброї. Звісно, лише в певному сенсі.
Чи отримає Україна ракети Tomahawk?
Як наголосив Чаленко, Україна навряд чи використала ці ракети проти Росії в разі отримання. Але якщо ворог пішов би на ще більшу ескалацію – проти нього полетіли б ці ракети.
Нещодавно Tomahawk прекрасно себе продемонстрували під час атаки Сполучених Штатів. ППО російського виробництва не змогло нічого зробити проти американських ракет.
З точки зору політики це було б серйозним підсиленням позиції України. Наразі я вважаю, що теоретично можливість передачі цих ракет присутня,
– зазначив Чаленко.
Ракети Tomahawk: коротко
- Нещодавно Володимир Зеленський обговорював з Дональдом Трампом спеціальну угоду. Україна готова закупити у США зброї на 90 мільярдів доларів.
- Тоді ж була інформація, що Україна попросила ці ракети. Зрештою все вирішуватиме Дональд Трамп.
- Політолог Ігор Рейтерович вважає, що ситуація з ракетами Tomahawk є інформаційним тролінгом Кремля. Реалізувати все на практиці доволі складно.