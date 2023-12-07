Били ногами по голове: в Киевской области расследуют избиение 12-летней девочки

В одном из поселков Киевской области между подростками произошла потасовка. В полиции возбудили уголовное производство по факту хулиганства.

Во время мониторинга соцсети правоохранители наткнулись на видео, где подростки избивают несовершеннолетнюю.

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Били по голове

Известно, что инцидент произошел в поселке Ракитное. Там между подростками вспыхнула ссора, которая переросла в драку. На видео видно, как одна из участниц конфликта жестоко избивает оппонентку. Она бьет ее ногами по голове, когда та уже лежит на земле.

В настоящее время личности всех нарушительниц установлены. Их вместе с родителями пригласили в отделение полиции. Потерпевшая 12-летняя девочка проходит обследование в больнице. В дальнейшем медики предоставят информацию о степени тяжести нанесенных ей телесных повреждений.

Следователи Киевской области расследуют уголовное производство по факту хулиганства.

Группа девушек избили сверстницу / Фото Нацполиция

Забросали яйцами в день рождения

В столице девочку-подростка забросали яйцами. Сделали это в ее день рождения. На видео, которое попало в сеть, слышно, как парни-сверстники идут за девочкой, бросают ей в голову яйца и смеются. Свои издевательства компания снимала. Другие дети, находившиеся на месте конфликта, не пытались помешать обидчикам.

Этот факт буллинга произошел еще в июне, однако о нем стало известно только в октябре.

Подростки издеваются над девочкой: видео соцсети