Соответствующее видео обнародовали в сети. Об этом пишет 24 Канал.

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Буллинг в Киеве

Судя по закадровому голосу, сделали это ребята, вероятно, сверстники. На распространенном видео видно, как они следуют за девочкой, бросают ей в голову яйца и смеются.

C Днем рождения,

– снова и снова повторяли.

Свои издевательства компания снимала на видео. Кстати, другие находившиеся на месте событий дети, похоже, даже не пытались помочь девочке.

Ювенальные полицейские увидели соответствующие кадры в сети и приступили к проверке. Как выяснилось, инцидент произошел еще в июне. Впрочем, о факте буллинга стало известно только сейчас.

Дети установлены. После опроса всех родителей с детьми будет принято решение о правовой квалификации,

– рассказали в полиции Киева в комментарии ТСН.

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