Соответствующее видео обнародовали в сети. Об этом пишет 24 Канал.
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Буллинг в Киеве
Судя по закадровому голосу, сделали это ребята, вероятно, сверстники. На распространенном видео видно, как они следуют за девочкой, бросают ей в голову яйца и смеются.
C Днем рождения,
– снова и снова повторяли.
Свои издевательства компания снимала на видео. Кстати, другие находившиеся на месте событий дети, похоже, даже не пытались помочь девочке.
Ювенальные полицейские увидели соответствующие кадры в сети и приступили к проверке. Как выяснилось, инцидент произошел еще в июне. Впрочем, о факте буллинга стало известно только сейчас.
Дети установлены. После опроса всех родителей с детьми будет принято решение о правовой квалификации,
– рассказали в полиции Киева в комментарии ТСН.
В Киеве девочку забросали яйцами: смотрите видео из сети
На Черниговщине привлекли к ответственности подростков, которые жестоко травили девочку
- В Черниговской области группа девушек-подростков обижали и издевались над другой. Все снимали на видео. Оно появилось в сети в апреле 2023 года.
- В Нацполиции сообщили, что конфликт между подростками перерос в издевательство и физическое насилие.
- В частности, на кадрах видно, как девочку таскали за волосы, унижали и угрожали "расправой" за огласку.
- Полицейские составили админматериалы на несовершеннолетних нападающих за мелкое хулиганство. На директора школы и родителей подростков – по статье 184 "Невыполнение родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей".