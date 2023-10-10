Відповідне відео оприлюднили в мережі. Про це пише 24 Канал.
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Булінг у Києві
Судячи з закадрового голосу, зробили це хлопці, ймовірно, однолітки. На поширеному відео видно, як вони йдуть слідом за дівчинкою, кидають їй у голову яйця та глузують.
З днем народження,
– знову й знову повторювали.
Свої знущання компанія знімала на відео. До речі, інші діти, які перебували на місці подій, схоже, навіть не намагалися допомогти дівчинці.
Ювенальні поліцейські побачили відповідні кадри в мережі й почали перевірку. Як з'ясувалося, інцидент трапився ще в червні. Втім, про факт булінгу стало відомо лише тепер.
Дітей встановлено. Після опитування усіх батьків з дітьми буде прийнято рішення щодо правової кваліфікації,
– розповіли в поліції Києва у коментарі ТСН.
У Києві дівчинку закидали яйцями: дивіться відео з мережі
На Чернігівщині притягнули до відповідальності підлітків, які жорстоко цькували дівчинку
- У Чернігівській області група дівчат-підлітків ображали і знущалися з іншої. Усе знімали на відео. Воно з'явилося у мережі у квітні 2023.
- У Нацполіції повідомили, що конфлікт між підлітками переріс у знущання та фізичне насильство.
- Зокрема, на кадрах видно, як дівчинку тягали за волосся, принижували та погрожували "розправою" за розголос.
- Поліцейські склали адмінматеріали на неповнолітніх нападниць за дрібне хуліганство. На директора школи та батьків підлітків – за статтею 184 "Невиконання батьками, або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей".