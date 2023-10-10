Відповідне відео оприлюднили в мережі. Про це пише 24 Канал.

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Булінг у Києві

Судячи з закадрового голосу, зробили це хлопці, ймовірно, однолітки. На поширеному відео видно, як вони йдуть слідом за дівчинкою, кидають їй у голову яйця та глузують.

З днем народження,

– знову й знову повторювали.

Свої знущання компанія знімала на відео. До речі, інші діти, які перебували на місці подій, схоже, навіть не намагалися допомогти дівчинці.

Ювенальні поліцейські побачили відповідні кадри в мережі й почали перевірку. Як з'ясувалося, інцидент трапився ще в червні. Втім, про факт булінгу стало відомо лише тепер.

Дітей встановлено. Після опитування усіх батьків з дітьми буде прийнято рішення щодо правової кваліфікації,

– розповіли в поліції Києва у коментарі ТСН.

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