Гамселили ногами по голові: на Київщині розслідують побиття 12-річної дівчинки

В одному із селищ Київської області між підлітками сталася бійка. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Під час моніторингу соцмережі правоохоронці натрапили на відео, де підлітки б'ють неповнолітню.

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Били по голові

Відомо, що інцидент стався у селищі Рокитне. Там між підлітками спалахнула сварка, яка перосла у бійку. На відео видно, як одна з учасниць конфлікту жорстоко б'є опонентку. Вона лупцює її ногами по голові, коли та вже лежить на землі.

Наразі особи усіх порушниць встановлені. Їх разом із батьками запросили до відділку поліції. Потерпіла 12-річна дівчинка проходить обстеження у лікарні. У подальшому медики нададуть інформацію про ступень тяжкості завданих їй тілесних ушкоджень.

Слідчі Київщини розслідують кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Група дівчат побили однолітку / Фото Нацполіція

Закидали яйцями у день народження

У столиці дівчинку-підлітка закидали яйцями. Зробили це у її день народження. На відео, яке потрапило до мережі, чутно, що хлопці-однолітки йдуть за дівчинкою, кидають їй у голову яйця та глузують. Свої знущання компанія фільмувала. Інші діти, які перебували на місці конфлікту, не намагалися завадити кривдникам.

Цей факт булінгу трапився ще у червні, однак про нього стало відомо лише у жовтні.

Підлітки знущаються із дівчинки: відео соцмережі