Выбирают следующего: СМИ узнали, как в Чечне и Москве готовятся к смерти Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров в последнее время сильно болеет, а потому Грозный и Москва обсуждают, что может произойти после его смерти. Руководство России считает, что эта ситуация является экстремально тяжелой. В Кремле уже рассматривают решение будущих проблем.

Об этом сообщает издание "Важные истории". Между тем украинская разведка узнала, что из-за ухудшения здоровья Кадырова его госпитализировали в Москву, где уже собрались его родственники.

Что говорят об изменениях в случае смерти Рамзана Кадырова?

Народ Чечни пока не знает, в каком состоянии Рамзан Кадыров. При том, что его сын тоже в плохом состоянии после ДТП, хотя именно его часто называли преемником отца. Хотя младший Кадыров по закону не может возглавить Чечню, пока ему не исполнится 30 лет. Поэтому в случае смерти главы страны, ее сможет возглавить кто-то из крупнейшего в Чечне тейпа Беной – среди них Адам Делимханов (депутат Госдумы от Чечни) и Магомед Даудов (глава правительства Чечни).

Политологи и чеченские активисты и правозащитники считают, что Москва должна будет сохранить стабильность в регионе, избежать борьбы кланов (особенно вооруженной) и выступлений людей, пострадавших от власти Кадырова.

Как к смерти Кадырова готовятся в Грозном?

Грозный хочет остаться в Чечне. Старшие сыновья Рамзана Кадырова Ахмат и Зелиман, по мнению отца, не могут править Чечней, поэтому надежда была только на Адама. Известно, что Кадыров-младший причастен к избиению в августе 2023 года в СИЗО Никиты Журавеля, которого осудили за оскорбление чувств верующих и госизмену. Однако таким образом руководство Чечни пиарилось, отвлекая внимание от болезни Рамзана Кадырова. Адам продвигался как хороший государственный деятель, который получал награды и даже занял должность главы Совета безопасности Чечни.

Политолог Дмитрий Дубровский заметил, что главой Чечни вполне может стать "ставленник". Он будет править, пока Адаму Кадырову не исполнится 30 лет.

Авторитет Адама – это его фамилия, его происхождения. Внутри Российской Федерации возник субъект, в котором существует персоналистская диктатура с династийным способом передачи власти,

– сказал Дубровский.

Кроме того, чтобы защитить "династию" Рамзан Кадыров породнился с семьями Делимхановых и Геремеевых. Это вторая по влиятельности семья в Чечне.

Кадыров также увеличил свою армию, которая сможет защитить его родных. Численность армии, которая есть в распоряжении Кадырова, доподлинно неизвестна, но в январе 2024 года в смотре войск в Грозном приняли участие 25 тысяч военнослужащих.

В случае, если Владимир Путин все же не будет гарантировать безопасность семье Рамзана Кадырова в случае его смерти, то у него есть план. Он имеет договоренности с представителями ближневосточных мусульманских монархий по безопасности своих родственников и активов. В частности такую помощь Чечне могут предоставить Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому еще один вариант для семьи Кадырова – это бегство за границу.

Как готовятся к развитию событий в Москве?

Российское командование не хочет, чтобы Чечня снова стала проблемой, если Рамзан Кадыров покинет этот мир. Поэтому Москва хочет, чтобы страну возглавил ее человек. Так среди кандидатов на правление рассматривается Апти Алаудинов – бывший сотрудник ФСБ и представитель чеченской диаспоры. Они, по словам источников, в Чечне пользуются тем же авторитетом, что и другие кланы. Во время войны в Украине Алаудинов стал командиром спецназа "Ахмат", который участвовал в боевых действиях.

Также среди кандидатов – двое приближенных соратников Рамзана Кадырова – Адам Делимханов и Магомед Даудов. Из-за этого соперничества между ними сейчас конфликт.

В целом для Москвы главной задачей будет сохранить все принципы управления регионом. Чечня должна оставаться стабильной, иначе это станет еще одним вызовом для России.

Не Чечня приоритет. Приоритет – не тратить ресурсы. Все, что есть, сосредотачивается на украинском вопросе,

– объяснил политолог Аббас Галлямов.

Но пока Рамзан Кадыров жив, в Москве не думают о смене власти в Чечне. Более того, российские власти даже не знают, к каким вызовам может привести смерть Кадырова и какую Чечню они хотели бы видеть. В то же время журналист, пожелавший остаться анонимным говорит, что жители Чеченской надеются, что власть Кадыровых падет. Однако фактически, члены семьи и сторонники Рамзана остаются единственными претендентами на пост главы страны.

