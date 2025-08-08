Империя держится на 2 элементах: что может привести к распаду России
- Есть факторы, которые удерживают Россию вместе, но экономический упадок может привести ее к распаду.
- Национально-освободительные движения в регионах России, а также готовность других стран важны для поддержки трансформации имперской власти.
Российский бюджет недополучает огромные средства, цены на нефть также снижаются. Несмотря на это, Владимир Путин делает все возможное, чтобы удержать свою империю.
Такое мнение 24 Каналу высказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь, заметив, что это будут делать не только такие шовинисты как Путин. На сохранение империи настроены так называемые "хорошие русские", то есть антипутинские политики и активисты.
Смотрите также Накажет Путина впервые за десятилетие или нет: Трамп оказался перед вызовом и теряет политические баллы
Какие 2 фактора влияют на распад России?
Украина будет в безопасности только тогда, когда Россия прекратит свое существование. Это мнение не только украинцев, но и европейских партнеров. Есть многочисленные резолюции, в которых утверждено, что только деколонизация России является путем к устойчивому миру в Европе и демократическому развитию на территории Северной Евразии, то есть нынешней России.
Очевидно, что империя не распадется за несколько недель. Упадок происходит медленно, а потом – внезапно. Мы хорошо знаем, что держит Россию вместе – экономика, перераспределение средств,
– подчеркнул Валерий Пекарь.
Когда в экономике мало ресурсов, то всегда возникают проблемы. Например, сокращение советской экономики привело к катастрофическим последствиям для режима.
Второй важный фактор – это страх перед силовиками. Но даже их не хватит, если во всех городах России начнут опасные события. Другие факторы, такие как общая идентичность, идеология – уже не действуют.
Когда российская пропаганда показывает нам представителей чеченского, башкирского, бурятского народов, которые утверждают, что они русские – не верьте этому. Это лишь пропагандистская картинка,
– подчеркнул Валерий Пекарь.
Итак, трансформацию имперской власти мы прежде всего связываем с экономическим упадком. Россия еще может держаться определенное время, но важен определенный триггер, спусковой крючок. В свое время им стал путч в Москве в августе 1991 года.
Важно, чтобы к этому были готовы национально-освободительные движения во всех регионах России. А также украинское правительство и общество и правительства других крупных стран мира. Сегодня, к сожалению, мы этого не видим.
Заметим, продолжаются разговоры о возможной встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Предполагают, что она может состояться в период между 11 августа по 17 августа. В Белом доме заявили, что Трамп открыт к переговорам, чтобы закончить войну.