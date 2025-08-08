Імперія тримається на 2 елементах: що може призвести до розпаду Росії
- Є фактори, які утримують Росію разом, але економічний занепад може призвести її до розпаду.
- Національно-визвольні рухи в регіонах Росії, а також готовність інших країн є важливими для підтримки трансформації імперської влади.
Російський бюджет недоотримує шалені кошти, ціни на нафту також знижуються. Попри це, Володимир Путін робить все можливе, щоб втримати свою імперію.
Таку думку 24 Каналу висловив викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар, зауваживши, що це робитимуть не лише такі шовіністи як Путіні. На збереження імперії налаштовані так звані "хороші росіяни", тобто антипутінські політики й активісти.
Які 2 фактори впливають на розпад Росії?
Україна буде в безпеці тільки тоді, коли Росія припинить своє існування. Це думка не лише українців, але і європейських партнерів. Є численні резолюції, у яких стверджено, що лише деколонізація Росії є шляхом до сталого миру у Європі та демократичного розвитку на теренах Північної Євразії, тобто теперішньої Росії.
Очевидно, що імперія не розпадеться за кілька тижнів. Занепад відбувається повільно, а потім стається раптово. Ми добре знаємо, що тримає Росію разом – економіка, перерозподіл коштів,
– підкреслив Валерій Пекар.
Коли в економіці мало ресурсів, то завжди виникають проблеми. Наприклад, скорочення радянської економіки призвело до катастрофічних наслідків для режиму.
Другий важливий фактор – це страх перед силовиками. Але навіть їх не вистачить, якщо у всіх містах Росії почнуть небезпечні події. Інші фактори, такі як спільна ідентичність, ідеологія – уже не діють.
Коли російська пропаганда показує нам представників чеченського, башкирського, бурятського народів, які стверджують, що вони росіяни – не вірте цьому. Це лише пропагандистська картинка,
– наголосив Валерій Пекар.
Отже, трансформацію імперської влади ми насамперед пов'язуємо з економічним занепадом. Росія ще може триматися певний час, але важливим є певний тригер, спусковий гачок. Свого часу ним став путч у Москві у серпня 1991 року.
Важливо, щоб до цього були готовими національно-визвольні рухи в усіх регіонах Росії. А також український уряд і суспільство й уряди інших великих країн світу. Сьогодні, на жаль, ми цього не бачимо.
Зауважимо, тривають розмови про можливу зустріч Володимира Путіна, Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Припускають, що вона може відбутися у період між 11 серпня по 17 серпня. У Білому домі заявили, що Трамп відкритий до переговорів, щоб закінчити війну.