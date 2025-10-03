Не экономические проблемы: что спровоцирует гражданскую войну в России
- Гражданская война в России может быть спровоцирована поражением в войне против Украины, а не экономическими проблемами.
- Распад России возможен только при тяжелом военном поражении, которое покажет, что Владимир Путин потерял контроль над ситуацией.
В России может возникнуть гражданская война, которую может спровоцировать поражение оккупантов в войне против Украины.
Поэтому приблизить распад России могут только ВСУ. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил российский журналист Игорь Яковенко.
Читайте также Новые запугивания Путина с Валдая: реальная угроза или пустые манипуляции – анализ ISW
Как начнется развал России?
Игорь Яковенко считает, что экономические проблемы не могут запустить начало гражданской войны. Потому что пока Кремль контролирует ситуацию силовым путем, пока есть многотысячные Росгвардия, ФСБ, ОМОН, другие структуры, которые контролируются Владимиром Путиным, это невозможно.
Спровоцировать гражданскую войну может тяжелое военное поражение. Тогда потенциальные участники гражданской войны, прежде всего это региональные элиты, бандитские формирования, состоящие из бывших участников "сво", почувствуют, что Путин не контролирует ситуацию.
Единственная возможность – это серьезное тяжелое поражение Путина на фронте. Поэтому единственный, кто может приблизить гражданскую войну или начало развала России – это ВСУ. Уничтожение ВПК, поражение на поле боя могут спровоцировать развал России,
– предположил российский журналист.
По его словам, сейчас Россия раздирается внутренними разногласиями, но они очень скрытые. Потому что российские силовые структуры блокируют возможность всех этих выступлений. Поэтому ничего не будет, пока путинская армия не потерпит поражение от ВСУ.
Какие настроения в Кремле?
Глава ГУР Кирилл Буданов раскрыл, какие настроения царят в окружении Владимира Путина. По его словам, среди приближенных к так называемому главе Кремля одни выступают за продолжение войны, а другие – за ее остановку.
В частности, издание The New York Times писало, что многолетний соратник Путина стал изгнанником, потому что выступил против войны в Украине. Дмитрий Козак был руководителем аппарата Путина, возглавлял подготовку к Олимпиаде в Сочи, руководил интеграцией аннексированного Крыма в состав России. Он предостерегал диктатора от последствий вторжения в Украину. Эту информацию подтвердил Буданов.
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк назвал самый большой страх Кремля сейчас. Владимир Путин боится масштабирования войны на территории России, потому что это существенно будет влиять на социальные настроения.