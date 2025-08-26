Тогда все регионы России, особенно Московская, Ленинградская области, будут чувствовать войну значительно сильнее, чем сейчас. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил в эфире 24 Канала, что это кардинально повлияет на отношение россиян к Владимиру Путину.

"Если это будет перенесено на территорию России, и они будут это чувствовать в совершенно другом масштабе, то влияния на Путина, внутренние дискуссии будут совсем другие. Это не говорит о том, что они выйдут на улицы протестовать против войны. Но условные российские элиты в окружении Путина будут гораздо более заинтересованы в том, чтобы выходить из этой войны, фиксировать убытки", – сказал он.

Сегодня в окружении российского диктатора считают, что цена войны для них слишком маленькая, а цена выхода из нее – гораздо больше, поэтому можно продолжать боевые действия. Сейчас они зарабатывают гораздо больше, чем до войны, именно на обслуживании оккупантов. Поэтому милитарные удары по территории России – это существенный фактор влияния, в частности, психологического.

Какие 2 задачи имел Путин?

Михаил Подоляк подчеркнул, что есть и другие факторы. Например, Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом на Аляске решал для себя две базовые задачи.

Прежде всего Россия хочет не допустить прекращения огня как такового. То есть они якобы готовы "говорить о всеобъемлющем мире", но "не готовы останавливать огонь". Ведь ключевой инструмент войны для врага – это ракетно-дроновые удары по гражданскому населению Украины для создания психологического давления.

Такого бреда вообще нет в истории. Безусловно, все войны, конфликты сначала приходят к прекращению огня. Потому что его можно обеспечить здесь и сейчас. Прекратили огонь, есть мониторинговые миссии. А после этого достаточно долго и тяжело будут идти переговоры об определенных договоренностях. Они могут идти месяц, год, два, 10 и 30 лет. Поэтому странная эта концепция. Но для Путина это было важно,

– пояснил чиновник.

Также для Путина была важна отсрочка введения санкций. Особенно вторичных санкций против Индии, Китая. Потому что если не будет КНР, то страна-агрессор достаточно быстро станет неспособной финансировать милитарные производства в полном объеме, получать необходимые комплектующие, иметь доход для финансирования рекрутинговых программ и так далее.

Путину надо было решить эти две задачи: отсрочить введение санкций и обеспечить не остановку огня как такового. К сожалению, пока Путин реализовал эти задачи. Поэтому мы находимся в том же моменте войны, в котором были и накануне Аляски,

– сказал советник председателя ОПУ.

Однако определенные процессы ускорились. В частности, у европейских партнеров Украины есть понимание, что нужно более четко говорить о финале войны, каким он должен быть, какие дальше должны быть шаги Европы, США. Также понятно, что Путин без мощного экономического, милитарного давления, чем сегодня, не будет договариваться о финале войны, переговорах, не будет готов остановить войну против Украины.

