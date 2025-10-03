У Росії може виникнути громадянська війна. Її може спровокувати поразка окупантів у війні проти України.

Тому наблизити розпад Росії можуть лише ЗСУ. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив російський журналіст Ігор Яковенко.

Як почнеться розвал Росії?

Ігор Яковенко вважає, що економічні проблеми не можуть запустити початок громадянської війни. Тому що поки Кремль контролює ситуацію силовим шляхом, поки є багатотисячні Росгвардія, ФСБ, ОМОН, інші структури, які контролюються Володимиром Путіним, це неможливо.

Спровокувати громадянську війну може тяжка воєнна поразка. Тоді потенційні учасники громадянської війни, насамперед це регіональні еліти, бандитські формування, які складаються з колишніх учасників "сво", відчують, що Путін не контролює ситуацію.

Єдина можливість – це серйозна тяжка поразка Путіна на фронті. Тому єдиний, хто може наблизити громадянську війну чи початок розвалу Росії – це ЗСУ. Знищення ВПК, поразка на полі бою можуть спровокувати розвал Росії,

– припустив російський журналіст.

За його словами, зараз Росія роздирається внутрішніми розбіжностями, але вони дуже приховані. Тому що російські силові структури блокують можливість усіх цих виступів. Тому нічого не буде, поки путінська армія не зазнає поразки від ЗСУ.

Які настрої у Кремлі?