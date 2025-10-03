Не економічні проблеми: що спровокує громадянську війну в Росії
- Громадянська війна в Росії може бути спровокована поразкою у війні проти України, а не економічними проблемами.
- Розпад Росії можливий лише при тяжкій воєнній поразці, яка покаже, що Володимир Путін втратив контроль над ситуацією.
У Росії може виникнути громадянська війна. Її може спровокувати поразка окупантів у війні проти України.
Тому наблизити розпад Росії можуть лише ЗСУ. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив російський журналіст Ігор Яковенко.
Читайте також Нові залякування Путіна з Валдаю: реальна загроза чи порожні маніпуляції – аналіз ISW
Як почнеться розвал Росії?
Ігор Яковенко вважає, що економічні проблеми не можуть запустити початок громадянської війни. Тому що поки Кремль контролює ситуацію силовим шляхом, поки є багатотисячні Росгвардія, ФСБ, ОМОН, інші структури, які контролюються Володимиром Путіним, це неможливо.
Спровокувати громадянську війну може тяжка воєнна поразка. Тоді потенційні учасники громадянської війни, насамперед це регіональні еліти, бандитські формування, які складаються з колишніх учасників "сво", відчують, що Путін не контролює ситуацію.
Єдина можливість – це серйозна тяжка поразка Путіна на фронті. Тому єдиний, хто може наблизити громадянську війну чи початок розвалу Росії – це ЗСУ. Знищення ВПК, поразка на полі бою можуть спровокувати розвал Росії,
– припустив російський журналіст.
За його словами, зараз Росія роздирається внутрішніми розбіжностями, але вони дуже приховані. Тому що російські силові структури блокують можливість усіх цих виступів. Тому нічого не буде, поки путінська армія не зазнає поразки від ЗСУ.
Які настрої у Кремлі?
Очільник ГУР Кирило Буданов розкрив, які настрої панують в оточенні Володимира Путіна. За його словами, серед наближених до так званого очільника Кремля одні виступають за продовження війни, а інші – за її зупинку.
Зокрема, видання The New York Times писало, що багаторічний соратник Путіна став вигнанцем, бо виступив проти війни в Україні. Дмитро Козак був керівником апарату Путіна, очолював підготовку до Олімпіади у Сочі, керував інтеграцією анексованого Криму до складу Росії. Він застерігав диктатора від наслідків вторгнення в Україну. Цю інформацію підтвердив Буданов.
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк назвав найбільший страх Кремля зараз. Володимир Путін боїться масштабування війни на території Росії, бо це суттєво впливатиме на соціальні настрої.