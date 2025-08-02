У такий спосіб наближатиметься розпад Росії. Таку думку 24 Каналу озвучив міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко.

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Як почнеться розпад Росії?

У Генштабі підтвердили ураження низки важливих об'єктів у Росії вночі 2 серпня. Володимир Огризко зазначив, що цього мало, тому що таких ефективних атак повинно бути в рази більше. Саме це стане однією з передумов того, що окупантам не буде чим воювати.

Якщо російські танки не заправляються дизелем, то не будуть їхати у бік України. Якщо літаки не заправляються керосином, то не будуть літати і так далі. Нам треба в рази масштабувати ці процеси. Саме це є одним з елементів примусу Володимира Путіна до миру. Якщо ми хочемо, щоб це сталося, такі атаки мають відбуватися щонайменше щотижня,

– пояснив він.

Також важливим аспектом є кібервійна. Якщо, наприклад, "покласти" банківську систему Росії, то зупиняються розрахунки між підприємствами. Не можна буде нічого зробити, бо банки не функціонують. Це призведе до величезних економічних збитків.

Нам треба навчитися вимикати лампочки у Кремлі. Якщо це вдасться, і на цьому напрямку ми будемо такими ж успішними, як під час нальотів наших дронів на російську інфраструктуру, то тоді у Росії справді не буде можливостей проводити цю війну далі,

– підкреслив ексміністр закордонних справ України.

Тому Росія ставатиме меншою, від неї почнуть відвалюватися шматки. Вже зараз є приємні новини про те, що деякі регіони починають замислюватися про те, чи варто вводити певні економічні обмеження в торгівлі з іншими. Це початок дуже радісного для України процесу, коли розпочнеться розпад Росії, її економіки.

За цим йтимуть і політичні вимоги до незалежності, самостійності і так далі. Тому думаю, ми на правильному шляху. Попри усі погрози Росія так чи інакше рухається до свого фіналу. Ми повинні їй у цьому допомогти та знову зробити її маленькою,

– додав Огризко.

До слова, політтехнолог Тарас Загородній припустив, що Кремль зараз нервує через збільшення інтенсивності ударів України по об'єктах на російській території. За його словами, Росія дуже відчуває наслідки ударів українських дронів, тому що за останній рік їхня інтенсивність зросла у 10 разів.