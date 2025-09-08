Про настрої серед соратників російського диктатора в інтерв'ю Апостроф TV розповів очільник ГУР Кирило Буданов, передає 24 Канал.

Дивіться також Скільки росіян щомісяця зголошуються вбивати українців за гроші: у ГУР назвали цифру

Які настрої панують в оточенні Путіна?

Західні медіа написали про те, що один із найближчих соратників Путіна Дмитро Козак втратив владу, оскільки не підтримав вторгнення в Україну. Він у приватному порядку радив диктатору не починати широкомасштабні бойові дії, а коли Путін таки почав війну, то пропонував йому скоріше її зупинити та почати мирні переговори.

Кирило Буданов підтвердив, що Дмитро Козак справді не виступав за початок війни. За словами генерала, він був один із небагатьох, хто не підтримував напад на Україну.

Зараз, каже розвідник, в оточенні Путіна є полярні позиції. Одні виступають за продовження війни, а інші – за її зупинку.

"Кількість тих, що кажуть зупинятися, за останній час значно зросла", – наголосив Буданов.

Щодо російського олігархату, то там теж панують різні настрої. Одним не вигідні санкції, а інші тим часом заробляють на війні.

Що відомо про можливу відставку Дмитра Козака?