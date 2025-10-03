Поэтому приблизить распад России могут только ВСУ. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил российский журналист Игорь Яковенко.

Как начнется развал России?

Игорь Яковенко считает, что экономические проблемы не могут запустить начало гражданской войны. Потому что пока Кремль контролирует ситуацию силовым путем, пока есть многотысячные Росгвардия, ФСБ, ОМОН, другие структуры, которые контролируются Владимиром Путиным, это невозможно.

Спровоцировать гражданскую войну может тяжелое военное поражение. Тогда потенциальные участники гражданской войны, прежде всего это региональные элиты, бандитские формирования, состоящие из бывших участников "сво", почувствуют, что Путин не контролирует ситуацию.

Единственная возможность – это серьезное тяжелое поражение Путина на фронте. Поэтому единственный, кто может приблизить гражданскую войну или начало развала России – это ВСУ. Уничтожение ВПК, поражение на поле боя могут спровоцировать развал России,

– предположил российский журналист.

По его словам, сейчас Россия раздирается внутренними разногласиями, но они очень скрытые. Потому что российские силовые структуры блокируют возможность всех этих выступлений. Поэтому ничего не будет, пока путинская армия не потерпит поражение от ВСУ.

Какие настроения в Кремле?