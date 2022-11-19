Мальчик, выживший при расстреле колонны под Купянском: какая судьба его родителей

В конце сентября оккупанты обстреляли автомобили с гражданскими вблизи Купянска в Харьковской области. В результате пострадали немало людей, в том числе мужчины и женщины, у которых есть дети.

В начале октября глава Харьковщины Олег Синегубов сообщил о расстреле оккупантами колонн машин с обычными людьми. Во время атаки чудом удалось выжить маленькому мальчику, но его родителям повезло меньше.

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Что произошло с родителями малыша

Представители Харьковской областной прокуратуры написали, что навестили мальчика. Его мама и папа, к сожалению, погибли во время вражеской атаки.

Прокуроры Харьковской области совместно с коллегами из Тернопольщины пришли в гости к мальчику, которому удалось спастись во время расстрела автомобильной колонны вблизи села Куриловка. Его родители стали жертвами российского террора – они погибли при обстреле колонны,

– написали в пресс-службе структуры.

Также там отметили, что сейчас ребенок живет с бабушкой, а гости из прокуратуры привезли семье необходимые вещи, в частности лекарства, теплую одежду, подгузники, детское питание и бытовую химию. Малыш находится в безопасности – с ним все хорошо.



Мальчик, выживший во время обстрела колонны авто вблизи Купянска / Фото Харьковской областной прокуратуры



Родители ребенка погибли при обстреле колонны авто оккупантами / Фото Харьковской областной прокуратуры

Что известно о расстреле колонны авто россиянами

Эта трагедия из-за акта терроризма со стороны России произошла 25 сентября, однако о ней стало известно только через неделю. Офис Генпрокуратуры тогда сообщил, что в результате расстрела автомобильной колонны погибли 24 человека позже количество жертв возросло до 26. Среди них была беременная женщина.

Российские оккупанты пытаются лишить самых молодых украинцев детства, а взрослых – будущего. Но вместе мы выстоим и победим, а каждый виновный в военных преступлениях против нашего народа обязательно будет нести наказание,

– написали в прокуратуре.

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В настоящее время правоохранители проводят следственные действия в рамках уголовного производства по данному инциденту. Захватчики нарушили нормы и обычаи ведения войны.