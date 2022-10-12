Среди погибших было 13 детей и беременная женщина. В ходе дополнительного осмотра расстрелянной колонны автомобилей нашли 25 жертв.

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Число погибших от обстрела автоколонны возросло: что об этом известно

12 октября правоохранители Харьковской областной прокуратуры, следователи СБУ и полиции провели дополнительный осмотр колонны автомобилей, которую расстреляли российские террористы. После этого стало известно о еще одной погибшей – 75-летней женщине.

В Офисе генпрокурора сообщили, что пожилая женщина, пострадавшая в результате открытого оккупантами огня, проползла 200 метров и умерла в посадке. Тело погибшей отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Прокуроры обнаружили тело еще одной погибшей в Харьковской области / фото Харьковской областной прокуратуры

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Обстрел гражданских поблизости Купянска: что нужно знать

В некоторых населенных пунктах вблизи Купянска нет связи, проблемы с продовольствием и отсутствует электроснабжение. Часть территорий находится в так называемой "серой зоне".

Поэтому местные жители стараются как можно быстрее уехать оттуда. Во время одной из таких попыток диверсионно-разведывательная группа захватчиков расстреляла колонну автомобилей с гражданскими, которые просто хотели покинуть непригодный для жизни регион.

Оккупанты открыли огонь по людям из стрелкового оружия. Они сделали это сознательно, что только раз доказывает тот факт, что Россия – это страна-террорист.

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