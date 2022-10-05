Журналисты 24 канала пообщались с теми немногими, которым удалось выжить во время жуткого обстрела. Все они потеряли члена семьи из-за российских захватчиков.

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В той колонне, которую безжалостно расстреляли россияне, была семья Людмилы Потаповой. Она пыталась выехать через Россию на территорию Украины. В машине кроме нее были ее родители Тамара и Борис Галишниковы, а также водитель.

Как начался обстрел? Что вы помните?

Когда мы выехали за Куриловку, нашу колонну расстреляли. Все произошло неожиданно. Я сразу и не поняла, что произошло. Услышала взрыв, обстрел и автоматные очереди. Люди начали кричать, а они (россияне – 24 канал) просто обстреливали на уничтожение.

Всего было 5 легковых машин и одна "Газель". Среды тех, кто пытался выехать, была беременная женщина, дети и старые люди. Словом, мирные жители, которые просто хотели покинуть Купянск, чтобы выжить.

Вражеский обстрел начался внезапно. Машина, ехавшая первой в колонне, взорвалась.

Резко мы услышали свист пуль. Я, если честно, сначала подумала, что это щебень стучит. Потом уже поняла, что взрывы. Люди сзади кричали и выскакивали из машин.

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Оккупанты видели, что ехала колонна мирных людей

На "Газели" были тряпки на зеркалах и надписи "Дети". Стрелявшие, мне кажется, они видели, что ехала колонна мирных людей. Потому что через стекло видно, что сидят дети и старики.

Водитель кричал: выскакивайте. Я сидела на заднем сиденье за водителем. И выскакивала, просто падала на землю и прикрывала собаку. Она тоже была пострадавшей.



Людмила Потапова с мамой Тамарой и собачкой / Фото 24 канала

Мы лежали, водитель говорил не поднимать голову, потому что пули свистели над головой. Я закрыла боковую дверь, чтобы не стреляли и мать могла вылезти с другой стороны. Папа был на переднем сиденье, я пыталась ему подать руку, чтобы его вытащить, но не успела. Когда тянула руку, автоматная очередь прошла по машине и папу ранили в голову. И все. Сначала он был ранен в ногу. Пытался вылезти со стороны водителя, но ему не удалось.

В "Газели" плакал оставленный младенец

Людмила с мамой и еще несколькими уцелевшими смогли доползти до посадки. Позади осталось немало людей, которым еще, возможно, можно было помочь. Но оккупанты не прекращали обстрелы, поэтому люди так и не дождавшись помощи, просто погибли в своих автомобилях.

Когда мы уже перелезли через дорогу и в кювете лезли на четвереньках к посадке, я слышала, как в "Газели" плакал ребенок, младенец.

Ужасные последствия расстрела автоколонны / Фото 24 канала

Тамара Галишникова – жена расстрелянного в автоколонне и мать Людмилы Потаповой – едва сдерживает слезы, вспоминая ужасные события того дня. Она до последнего пыталась помочь мужу и была готова вытаскивать его на себе. Но второе ранение, которое получил 69-летний мужчина, оказалось смертельным.

Он мне всю дорогу кричал: вылезай из машины, а то сейчас взорвемся. Я говорю: "Я без тебя не пойду". А он сказал, что ранен в ногу. Я пыталась его вытащить, но дверь заклинило. А потом дочь сказала, что его еще в голову ранили и он лег на сиденье.

До больницы дошли не все

Я даже не знаю, как я встала. Прибежала к дочке, а она говорит: "Мама, присядь". Я стою, а пули летят. Не знаю, как я осталась живой. Я выскочила на другую сторону и вместе мы поползли к посадке. Все, кто уцелел, пошли в больницу. Нас было восемь, но мы одного не довели. Мужчина истек кровью. У него была перебита рука, много крови. Он засыпал. Мы перевязывали рану, сжимали, чтобы кровью не истек, но... Извините.



Тамара Галишникова вспоминает, как попала под обстрел / Фото 24 канала

Водитель Николай Бондаренко, который вез Тамару и ее семью, потерял во время обстрела сына. Он тоже был водителем, который вывозил людей: ребенка с отцом и бабушку. Все они погибли, когда оккупанты ударили по автомобилю из миномета. Сам Николай чудом уцелел. Он и выводил всех пострадавших из-под обстрелов, хотя ему оккупанты прострелили ногу.

Когда вся колонна вышла на насыпь, начался шквальный обстрел. Стреляли через машины из гранатометов, чтобы люди в посадку не бежали. А с другой стороны добивали из автоматов. Впереди машина сына сгорела на моих глазах с ребенком 6-летним, бабушкой и папой этого ребенка. Моя машина не вспыхнула.

Я выполз из машины, лежал в щебне. Колени прострелило мне. Лежал минут 10, пока не закончились крики, потом за машиной через путь перевалились, скооперировались выжившие и как можно быстрее начали идти в сторону Ковшаровки. Один мальчик по дороге кровью истек, он начал спать. Их двое было: одного оставили, другого – дотащили до больницы. Но там ничего не было. Перекисью промыли и забинтовали, как могли.



Николай Бондаренко потерял сына во время обстрела / Фото 24 канала

Я знаю, что он не первый раз организовывал такие поездки. Последняя закончилась трагедией. На следующий день мне сказали, что его нашли мертвым в центре поселка с простреленной головой. Кто его мог убить? Я думаю, что родственники тех людей, кого он отправил на смерть.

Я не представляю, кому колонна могла представлять угрозу, если там были старики, дети, беременная. Нас просто расстреляли да и все.

Что известно об обстреле колонны

Трагедия произошла 25 сентября около 9 часов утра, вывоз организовывал местный перевозчик за огромные средства. По словам главы Харьковской ОГА Синегубова, одно место в колонне стоило около 6 тысяч гривен. По официальным данным, погибли 24 человека, из них – 13 детей и беременная женщина.