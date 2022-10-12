Серед загиблих було 13 дітей та вагітна жінка. Під час додаткового огляду розстріляної колони автівок знайшли 25 жертву.

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Кількість загиблих від обстрілу автоколони зросла: що про це відомо

12 жовтня правоохоронці Харківської обласної прокуратури, слідчі СБУ та поліції провели додатковий огляд колони автівок, яку розстріляли російські терористи. Після цього стало відомо про ще одну загиблу – 75-річну жінку.

В Офісі генпрокурора повідомили, що літня жінка, яка постраждала внаслідок відкритого окупантами вогню, проповзла 200 метрів та померла у посадці. Тіло загиблої відправили на судово-медичну експертизу.

Прокурори виявили тіло ще однієї загиблої на Харківщині / Фото Харківської обласної прокуратури

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Обстріл цивільних поблизу Куп'янська: що варто знати

У деяких населених пунктах поблизу Куп'янська геть немає зв'язку, проблеми з продовольством та відсутнє електропостачання. Частина територій перебуває у так званій сірій зоні.

Через це місцеві жителі намагаються якомога швидше виїхати звідти. Під час однієї з таких спроб, диверсійно-розвідувальна група загарбників розстріляла колону автомобілів з цивільними, що просто хотіли покинути непридатний для життя регіон.

Окупанти відкрили вогонь по людях зі стрілецької зброї. Вони зробили це свідомо, що тільки вкотре доводить той факт, що Росія – це країна-терористка.

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