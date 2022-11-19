Хлопчик, що вижив під час розстрілу колони під Куп’янськом: яка доля його батьків

Наприкінці вересня окупанти обстріли автомобілі з цивільними поблизу Куп’янська в Харківській області. Внаслідок цього постраждало чимало людей, зокрема чоловіків та жінок, що мали дітей.

На початку жовтня очільник Харківщини Олег Синєгубов повідомив про розстріл окупантами колон машин зі звичайними людьми. Під час атаки дивом вдалось вижити маленькому хлопчику, але його батькам пощастило менше.

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Що сталося з батьками малюка

Представники Харківської обласної прокуратури написали, що відвідали хлопчика. Його мама та тато, на жаль, загинули під час ворожої атаки.

Прокурори Харківської області спільно з колегами з Тернопільщини завітали в гості до хлопчика, якому вдалося врятуватися під час розстрілу автомобільної колони поблизу села Курилівка. Його батьки стали жертвами російського терору – вони загинули під час обстрілу колони,

– написали у пресслужбі структури.

Також там зазначили, що зараз дитина живе з бабусею, а гості з прокуратури привезли родині необхідні речі, зокрема, ліки, теплий одяг, підгузки, дитяче харчування та побутову хімію. Малюк перебуває в безпеці – з ним усе добре.



Хлопчик, що вижив під час обстрілу колони авто поблизу Куп'янська / Фото Харківської обласної прокуратури



Батьки дитини загинули під час обстрілу колони авто окупантами / Фото Харківської обласної прокуратури

Що відомо про розстріл колони авто росіянами

Ця трагедія через акт тероризму з боку Росії сталася 25 вересня, однак про неї стало відомо лише через тиждень. Офіс Генпрокуратури тоді повідомив, що внаслідок розстрілу автомобільної колони загинули 24 людини пізніше кількість жертв зросла до 26. Серед них була вагітна жінка.

Російські окупанти намагаються позбавити наймолодших українців дитинства, а дорослих – майбутнього. Але разом ми вистоїмо і переможемо, а кожен винний у воєнних злочинах проти нашого народу обов'язково нестиме покарання,

– написали в прокуратурі.

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Наразі правоохоронці проводять слідчі дії в рамках кримінального провадження через цей інцидент. Загарбники порушили норми та звичаї ведення війни.