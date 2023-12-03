Расстрел украинских воинов, которые сдавались в плен: все, что известно о преступлении россиян

Накануне, 2 декабря, в сети появилось новое ужасающее видео. Российские военные казнили двух украинских защитников, которые сдавались в плен.

Оккупанты расстреляли безоружных военных. Предварительно сделали это возле одного из наблюдательных пунктов в районе села Степовое Покровского района Донецкой области. Что известно об очередном тяжком военном преступлении российских военных рассказывает 24 Канал.

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Как россияне расстреляли безоружных украинских военных

Телеграм-канал DeepState 2 декабря опубликовал видео, как российские военные убивают украинских воинов, которые сдавались в плен. На кадрах видно оккупантов возле блиндажа.

Из него вышел один защитник, без оружия и держа руки за головой, лег на землю лицом вниз. Дальше второй – также невооруженный защитник. И он держал руки за головой и лег на землю.

Российские захватчики коварно открыли огонь и жестоко казнили военнопленных.

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Оккупанты расстреляли двух военнопленных: видео DeepState

По данным DeepState, это военное преступление произошло возле Степового Донецкой области. Россияне зашли на позиции 45 отдельного стрелкового батальона и наткнулись на блиндаж.

Они(украинские военные – 24 Канал) были вынуждены сдаваться из-за нехватки БК. Сразу как вышел второй боец, п****и (россияне – 24 Канал) просто расстреляли обоих,

– подчеркнули в DeepState.

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Казнь сдающихся в плен – военное преступление: реакция Омбудсмена

На расстрел украинских защитников отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Дмитрий Лубинец подчеркнул, что казнь сдающихся в плен – это военное преступление.

Это очередное нарушение Женевских конвенций и неуважение к международному гуманитарному праву! Российская сторона снова и снова показывает свое лицо террориста! Мир не должен потакать таким преступлениям,

– подчеркнул Омбудсмен.

Также добавил, что будет обращаться по этому поводу в:

Международный комитет Красного Креста, мандат которого предусматривает фиксацию преступлений в отношении военнопленных.

На видео ясно видно, что украинские военные выполняют необходимые шаги, которые показывают, что они сдаются в плен! Воины были обезоружены, а их руки – подняты вверх. Они не несли никакой угрозы! Российская сторона должна была взять их в плен и предоставить статус военнопленных,

– подчеркнул Лубинец.

В Организацию Объединенных Наций, чтобы постоянная мониторинговая миссия ООН фиксировала этот факт как еще один яркий пример нарушения Россией норм международного гуманитарного права.

Омбудсмен подчеркнул, что страна-агрессор должна понести наказание за каждый подобный случай казни украинских военных, которые сдаются в плен.

"Они не единичны – это убийство и бойца Александра Мациевского и других военных, которые сдавались в плен. Это и публичная казнь военнопленных в Еленовке", – отметил Лубинец.

Уполномоченный по правам человека убежден, что наши правоохранительные и разведывательные органы смогут установить тех российских военнослужащих, совершивших это преступление.

В то же время, отмечу, что такие преступления – это ответственность и высшего руководства России! Наказание должны понести все!

– подчеркнул Лубинец.

В ВСУ подтвердили расстрел военнопленных

Вечером 2 декабря в СтратКоме ВСУ сообщили, что Россия в очередной раз нарушила законы и обычаи войны, нормы международного права.

По подтвержденной информации российские оккупанты коварно расстреляли безоружных солдат,

– подчеркнули в ВСУ.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что такие преступления не имеют срока давности. Все доказательства будут переданы в международные институты, занимающиеся военными преступлениями.

"Призываем международное сообщество осудить действия России и привлечь военное руководство страны-агрессора к ответственности", – подчеркнули в ВСУ.

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Правоохранители начали расследование

В Офисе генпрокурора сообщили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Речь идет о части 2 статьи 438 Уголовного кодекса.

По предварительным данным, россияне расстреляли защитников возле одного из наблюдательных пунктов в районе села Степовое Покровского района.

На видео зафиксировано, как группа лиц в российской форме в упор расстреливает двух сдававшихся в плен двух безоружных военнослужащих в форме Вооруженных Сил Украины,

– подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Ликвидированы: Барабаш заявил о мести оккупантам

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как

По данным главы Авдеевской ГВА, Силы обороны уже ликвидировали оккупантов, причастных к расстрелу безоружных защитников. Также Виталий Барабаш подтвердил, что двое военных сдавались в плен россиянам, потому что у них закончился боекомплект.

Насколько мне известно, чуть позже наши ребята штурмовали эту позицию. Все, кто находился там, были ликвидированы,

– подчеркнул чиновник.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших защитников. Вечная память и слава Героям.