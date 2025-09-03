Александр Лукашенко рассказал детали телефонного разговора с Дональдом Трампом, который состоялся в августе. Похоже на то, что самопровозглашенный президент Беларуси наговорил много лишнего.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко. Во время разговора Трампа и Лукашенко последний жаловался на непростое положение Беларуси. Но он почему-то не говорит о том, что сам все до этого довел.

Почему у Лукашенко действительно есть проблемы?

Как отметил Латушко, Лукашенко поддержал Россию в войне против Украины. Вследствие этого отношения между обеими странами были почти полностью разорваны.

Украина была вторым торговым партнером Беларуси до полномасштабной войны. Оборот между государствами составлял около 11 миллиардов долларов. Сейчас это место занял Китай.

Кроме того, Лукашенко фактически разорвал отношения с Европейским Союзом. В Беларуси существенно упал экспорт в ЕС. Хотя там пытаются обойти санкции, на что нужно обращать внимание.

Обратите внимание! В марте вышло расследование о том, как один из главных заводов Беларуси экспортирует сырье в Европейский Союз в обход санкций.

Как проговорился Лукашенко?

При этом Лукашенко четко сказал, что у него проблемы со всех сторон. Это, по словам Латушко, можно трактовать и как антироссийский выпад.

Лукашенко серьезно подставился. Он дал четкий намек, что у него проблемы с Россией. Поэтому и пытался поговорить с Трампом о гарантиях для него от США против России. Это – большой "привет" Кремлю от Лукашенко. Он проговорился и жаловался Трампу на Россию,

– сказал Латушко.

Почему Трамп позвонил Лукашенко?