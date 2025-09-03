Олександр Лукашенко розповів деталі телефонної розмови з Дональдом Трампом, яка відбулася у серпні. Схоже на те, що самопроголошений президент Білорусі наговорив багато зайвого.

Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко. Під час розмови Трампа і Лукашенка останній скаржився на непросте становище Білорусі. Але він чомусь не говорить про те, що сам до цього довів.

Чому у Лукашенка дійсно є проблеми?

Як наголосив Латушко, Лукашенко підтримав Росію у війні проти України. Внаслідок цього відносини між обома країнами були майже повністю розірвані.

Україна була другим торгівельним партнером Білорусі до повномасштабної війни. Оборот між державами становив близько 11 мільярдів доларів. Зараз це місце посів Китай.

Окрім того, Лукашенко фактично розірвав відносини з Європейським Союзом. В Білорусі суттєво впав експорт до ЄС. Хоча там намагаються обійти санкції, на що потрібно звертати увагу.

Зверніть увагу! У березні вийшло розслідування про те, як один з головних заводів Білорусі експортує сировину до Європейського Союзу в обхід санкцій.

Як проговорився Лукашенко?

При цьому Лукашенко чітко сказав, що у нього проблеми з усіх боків. Це, за словами Латушка, можна трактувати і як антиросійський випад.

Лукашенко серйозно підставився. Він дав чіткий натяк, що у нього проблеми з Росією. Тому й намагався поговорити з Трампом про гарантії для нього від США проти Росії. Це – великий "привіт" Кремлю від Лукашенка. Він проговорився та скаржився Трампу на Росію,

– сказав Латушко.

Чому Трамп подзвонив до Лукашенка?