Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі, дипломат та опозиціонер Павло Латушко, підкресливши, що Лукашенко під час спілкування міг просунути важливу для нього тему. Вона стосується майбутніх переговорів, які, на думку Білорусі, мали б пройти в неї на території.

Про що міг говорити Трамп з Лукашенком?

Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі пояснив, що для Лукашенка розмова з Трампом була важливою, адже він хоче організувати "Мінськ-3" та стати медіатором. Тим часом президент США назвав Лукашенка президентом, що показує його стратегію – замість тиску на Росію та Білорусь він використовує тактику задобрювання.

"Лукашенко отримав чіткий меседж з боку Трампа – м'яч перебуває на стороні Лукашенка, тому він може принизити президента США. Чому? Трамп сказав йому чітко, щоб той звільнив 1300 політичних в'язнів і не виключив майбутній приїзд до Білорусі. Чим важлива Білорусь для США? Лише як майданчик для переговорів", – пояснив він.

Для білоруського диктатора це чудова можливість підняти свою суб'єктність та імідж. Латушко припустив, що Лукашенко спробує уникнути відповідальності за агресію проти України. Переговори в Білорусі вигідні і Кремлю, адже Білорусь часто сприймають як територію Росії – там стоїть російська ППО та не діє ордер на арешт російського диктатора.

Лукашенко і Путін хочуть змусити президента України приїхати в Білорусь і сісти за стіл переговорів. Думаю, про це і мовилось,

– наголосив заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі.

Латушко додав, що Лукашенко з Трампом говорили і про політв'язнів. Дуже добрим сигналом є те, що цю тему підняв президент США і вона рознеслась по світових медіа. Однак білоруський диктатор може запропонувати звільнити їх в обмін на зняття санкцій. Крім того, лідери країн могли обговорювати питання посольств та дипломатів.

До речі, ексспівробітник СБУ Іван Ступак зауважив, що Путін та Лукашенко могли обговорити ще одну тему – спільні військові навчання Білорусі та Росії "Захід-2025". Однак, ймовірно, це не було пріоритетним питанням для американського президента.