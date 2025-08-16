Росія під прикриттям військових навчань може знову здійснити з Білорусі напад на українську територію. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зазначив у розмові з 24 Каналом, чи дійсно росіяни готують відповідні сили для нової агресії з білоруської території.

Яку кількість своїх військ росіяни перекинули до Білорусі?

"Ризики можливі тільки у тому випадку, якщо на цих навчаннях буде розгорнута хоча б одна армія, тобто три дивізії у кількості 50 тисяч особового складу. Тоді потрібно буде якось рефлексувати на цьому напрямку", – пояснив військовий експерт.

Проте на сьогодні, орієнтуючись на дані про те, що до Білорусі приїхали кілька потягів з російськими військовими та технікою, а це кілька батальйонів, жодного рефлексування, на думку Світана, не має бути. Якщо збережеться така динаміка, а до початку навчань залишилося менше, ніж місяць, то росіяни зможуть перекинути до Білорусі щонайбільше до десятка тисяч особового складу.

Це абсолютно не становить проблеми для України. До того ж Олександр Лукашенко не допустить серйозної "двіжухи" щодо України з боку Білорусі. Він розуміє, що тоді впродовж кількох годин він залишиться без власної економіки,

– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

Україна сьогодні, за його словами, має такі засоби ураження, що здатні накрити одразу стратегічні підприємства, енергетику, залізницю Білорусі. Лукашенко це усвідомлює і не піде на цей крок.

Крім того, росіянам немає сенсу перекидати війська до Білорусі, адже їм не вистачає сил на Східному фронті. Саме туди зараз спрямовуються усі російські резерви,

– пояснив Роман Світан.

Окупанти, за даними української розвідки, через дефіцит живої сили навіть перекидатимуть на Східний фронт частини Курського з'єднання у кількості 20 – 30 тисяч особового складу. Вони будуть підсилювати напрямки, як зауважив він, приблизно від Гуляйполя до Куп'янська, розкидаючи по кілька тисяч вздовж усієї лінії фронту.

Проте, на думку військового експерта, до Білорусі прибудуть лише кілька батальйонів російських військових і все.

Нагадаємо, що речник ДПСУ Андрій Демченко прокоментував підготовку до масштабних військових навчань "Захід-2025" у Білорусі. За його словами, наразі загроза з білоруської території немає. Проте рівень потенційної небезпеки може зрости, коли військові навчання перейдуть в активну фазу.

Також, як зауважив речник ДПСУ, українські сили на цьому напрямку перебувають у постійній готовності до будь-якого розвитку подій.