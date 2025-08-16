Дональд Трамп 15 серпня провів першу розмову з моменту вступу на президентську посаду у січні 2025 року з Олександром Лукашенком. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак припустив у розмові з 24 Каналом, чи говорили вони про спільні військові навчання Росії та Білорусі.

Дивіться також Білорусь і Росія планують відпрацювати застосування небезпечної зброї на навчанні "Захід – 2025"

Чи була між Трампом та Лукашенком розмова про навчання "Захід-2025"?

"Не можна виключати, що між Трампом та Лукашенком була розмова про навчання, але, імовірно, це не пріоритетне питання. Можливо, американці розглядали варіант використати Лукашенка для того, щоб він якимось чином повпливав на Володимира Путіна", – підкреслив Ступак.

Однак відомо, за словами ексспівробітника СБУ, що на Путіна взагалі немає впливу Лукашенка. Але американці живуть у своєму вигаданому світі і вважають, якщо він зателефонує очільнику Кремля і розкаже, як його поважає, то Путін нібито стане до нього дослухатися.

Також, на думку Ступака, американці розглядають можливість зняття певних санкцій з Білорусі, і це може дати Лукашенку певну суб'єктність – не більше.

Водночас точаться дискусії щодо того, як можуть пройти військові навчання "Захід-2025" і чи не закінчаться вони новим вторгнення росіян в Україну з Білорусі.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін ще раніше зазначив, що для того, щоб не накачувати суспільну думку і не провокувати Захід, Білорусь ухвалила рішення перенести навчання вглиб території країни.

Проте у Білорусі відстань між кордонами з заходу на схід і з півдня на північ – приблизно 500 кілометрів. Тобто навчання проводитимуться на відстані приблизно 200 – 250 кілометрів від кордонів з країнами Балтії, з Польщею. Це буквально дві – три години на ходу,

– пояснив він.

Також, за словами Івана Ступака, Білорусь проводитиме навчання не там, де розташовані плацдарми, а де є лінії оборони. Райони, де проходитимуть певні елементи маневрів, є у безпосередній близькості до кордонів з Польщею, Литвою.

Нагадаємо, що 15 серпня Дональд Трамп провів телефонну бесіду з Олександром Лукашенком. Президент США заявив, що "мав чудову розмову" з очільником Білорусі. Також він подякував Лукашенку за звільнення 16 ув'язнених і обговорив питання щодо звільнення ще 1300 ув'язнених. Крім того, Трамп і Лукашенко торкнулися зустрічі між США та Росією на Алясці і президент США підкреслив, що "з нетерпіння очікує на зустріч з Лукашенком у майбутньому".