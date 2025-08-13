Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Із 12 по 16 вересня в Білорусі проведуть спільні військові навчання з російською армією. Повідомляється, що бійці тренуватимуться, щоб бути готовими до можливої агресії з боку інших країн.

Москва та Мінськ перевірятимуть можливості щодо забезпечення безпеки та зокрема працюватимуть проводитимуть роботу зі зброєю.

Так очільник міноборони Білорусії Віктор Хренін заявив, що на навчаннях "Захід – 2025" солдати відпрацьовуватимуть планування застосування ядерної зброї та "Орешніка". Високопосадовець, ймовірно, хотів налякати сусідні країни, говорячи, що російські й білоруські війська в разі потреби вмітимуть запускати такі види озброєння.

Чи є загроза для України через навчання "Захід – 2025"?

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що спільні навчання Москви та Мінська не несуть загрози для України чи ситуації на фронті. Щодо цього питання є чіткий контроль, українська сторона знає, скільки російських військових є на території Білорусі та має розуміння того, що там відбувається. Натомість росіяни можуть використовувати тему навчань для своєї пропаганди та "погроз".