"Устроил истерику Зеленскому": Ермак говорил с президентом до и после увольнения, – СМИ

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак разговаривал с Владимиром Зеленским перед его увольнением, и уже после того, как это произошло.

В отличие от первой, второй разговор оказался спокойным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду" и РБК Украина.

Смотрите также Соответствует всем критериям, – политтехнолог предположил, кто может возглавить Офис Президента

Как Зеленский сообщил Ермаку об увольнении?

УП со ссылкой на источники сообщает, что Андрей Ермак не верил до последнего, что он уйдет в отставку, поэтому когда попросили написать заявление на увольнение, устроил президенту истерику с упреками и обвинениями.

Согласно обнародованной информации, в должности Андрей Ермак пытался назначать "своих" людей на наибольшее количество должностей, но в критический момент никто из этих назначенцев и выдвиженцев не стал на его защиту.

Говорят, его больше всего вывело из себя именно это, что президент его покинул,

– рассказал собеседник.

Какой был разговор после увольнения?

В то же время РБК-Украина, ссылаясь на источники, сообщает, что между Андреем Ермаком и Владимиром Зеленским после увольнения также состоялся сложный разговор, но он не был настолько эмоциональным.

Когда решение было принято, Ермак сразу написал заявление об отставке, быстро собрал вещи. На второй день снова зашел на Банковую, но уже просто поговорить – все-таки его с Зеленским связывает долгий путь вместе,

– говорится в материале.

Что известно об увольнении Ермака?