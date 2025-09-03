Зеленский анонсировал разговор с Трампом в ближайшие дни
- Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни будет разговаривать с президентом США Дональдом Трампом.
- Они пообщаются, чтобы обсудить давление на Россию из-за ее нежелания проводить двусторонние переговоры.
Президент Зеленский анонсировал разговор с лидером США Трампом. Он может состояться в ближайшие дни.
Соответствующее заявление сделал украинский гарант во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, информирует 24 Канал.
Что известно об анонсированном разговоре Зеленского и Трампа?
Президент Украины анонсировал разговор с лидером Соединенных Штатов в ближайшее время. Зеленский рассказал, что обсудит с Трампом давление на Россию из-за ее нежелания проводить двусторонние переговоры.
"Когда мы говорим, если не будет этой встречи (на уровне лидеров), тогда дайте поддержку в виде помощи, в виде санкций. Эти сигналы мы передали президенту Соединенных Штатов. Он несколько недель назад сказал, что он даст какой-то ответ, сказал, что через несколько недель – это может быть 2 или 3 недели. Мы сегодня или на днях будем говорить с президентом США и уточним этот вопрос", – отметил Зеленский.
Последние заявления Трампа по войне в Украине
- Лидер США Дональд Трамп 2 сентября во время общения с журналистами в Белом доме сказал, что узнал "интересные вещи" о войне России против Украины.
- Кроме этого, тогда же он заявил о последствиях, если встреча между Зеленским и Путиным не состоится.
- К слову, Дональд Трамп в одном из последних интервью выразил свое разочарование Владимиром Путиным.