Президент Зеленский анонсировал разговор с лидером США Трампом. Он может состояться в ближайшие дни.

Соответствующее заявление сделал украинский гарант во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, информирует 24 Канал.

Что известно об анонсированном разговоре Зеленского и Трампа?

Президент Украины анонсировал разговор с лидером Соединенных Штатов в ближайшее время. Зеленский рассказал, что обсудит с Трампом давление на Россию из-за ее нежелания проводить двусторонние переговоры.

"Когда мы говорим, если не будет этой встречи (на уровне лидеров), тогда дайте поддержку в виде помощи, в виде санкций. Эти сигналы мы передали президенту Соединенных Штатов. Он несколько недель назад сказал, что он даст какой-то ответ, сказал, что через несколько недель – это может быть 2 или 3 недели. Мы сегодня или на днях будем говорить с президентом США и уточним этот вопрос", – отметил Зеленский.

Последние заявления Трампа по войне в Украине