Президент Зеленський анонсував розмову з лідером США Трампом. Вона може відбутися найближчими днями.

Відповідну заяву зробив український гарант під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, інформує 24 Канал.

Що відомо про анонсовану розмову Зеленського і Трампа?

Президент України анонсував розмову з лідером Сполучених Штатів найближчим часом. Зеленський розповів, що обговорить з Трампом тиск на Росію через її небажання проводити двосторонні переговори.

"Коли ми кажемо, якщо не буде цієї зустрічі (на рівні лідерів), тоді дайте підтримку у вигляді допомоги, у вигляді санкцій. Ці сигнали ми передали президенту Сполучених Штатів. Він кілька тижнів тому сказав, що він дасть якусь відповідь, сказав, що через кілька тижнів – це може бути 2 або 3 тижні. Ми сьогодні або днями будемо говорити з президентом США і уточнимо це питання", – зазначив Зеленський.

Останні заяви Трампа щодо війни в Україні