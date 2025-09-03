Укр Рус
24 Канал Новини України Зеленський анонсував розмову з Трампом найближчими днями
3 вересня, 17:03
2

Зеленський анонсував розмову з Трампом найближчими днями

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями розмовлятиме з президентом США Дональдом Трампом.
  • Вони поспілкуються, щоб обговорити тиск на Росію через її небажання проводити двосторонні переговори.

Президент Зеленський анонсував розмову з лідером США Трампом. Вона може відбутися найближчими днями.

Відповідну заяву зробив український гарант під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, інформує 24 Канал.

Дивіться також Зеленський назвав основний сценарій для Росії 

Що відомо про анонсовану розмову Зеленського і Трампа?

Президент України анонсував розмову з лідером Сполучених Штатів найближчим часом. Зеленський розповів, що обговорить з Трампом тиск на Росію через її небажання проводити двосторонні переговори.

"Коли ми кажемо, якщо не буде цієї зустрічі (на рівні лідерів), тоді дайте підтримку у вигляді допомоги, у вигляді санкцій. Ці сигнали ми передали президенту Сполучених Штатів. Він кілька тижнів тому сказав, що він дасть якусь відповідь, сказав, що через кілька тижнів – це може бути 2 або 3 тижні. Ми сьогодні або днями будемо говорити з президентом США і уточнимо це питання", – зазначив Зеленський.

Дивіться також Путін застосовує психологічні прийоми, аби затягнути переговори з Трампом, – The Telegraph 

Останні заяви Трампа щодо війни в Україні

  • Лідер США Дональд Трамп 2 вересня під час спілкування з журналістами в Білому домі сказав, що дізнався "цікаві речі" про війну Росії проти України.
  • Крім цього, тоді ж він заявив про наслідки, якщо зустріч між Зеленським і Путіним не відбудеться.
  • До слова, Дональд Трамп в одному з останніх інтервʼю висловив своє розчарування Володимиром Путіним.