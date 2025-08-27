В Верховную Раду подали законопроект о выезде за границу мужчин от 18 до 60 лет. Однако его депутаты могут не рассмотреть вообще.

Такое мнение в эфире 24 Канала озвучила народный депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук, объяснив, что это – просто попытка пропиариться со стороны того депутата, кто ее подал. Вероятно, кто-то очень хотел "попасть в новости".

Какой будет судьба законопроекта о выезде мужчин за границу от 18 до 60 лет?

Народный депутат отметила, что сейчас действуют общие рамки по пересечению границы. Сейчас уже есть постановление Кабмина, которое позволяет пересекать границу юношам от 18 до 22 лет включительно. Однако нардепы имеют право на законодательные инициативы.

Законопроект о выезде за границу всех военнообязанных (от 18 до 60 лет – 24 Канал) – это просто попытка попасть в новости. Его подал депутат Алексей Гончаренко, который ранее обнародовал некорректные постановления Кабмина и ввел в заблуждение людей относительно возраста,

– подчеркнула она.

Кравчук добавила, что такая инициатива не попадет в зал ВР, ведь уже есть постановление о выезде до 22 лет включительно. Поэтому депутаты могут регистрировать много проектов, но нет гарантий, что их рассмотрят.

"Как коллеги хотят попасть в новости – их частное дело и, видимо, медийная стратегия", – подытожила она.

Интересно! В ВР зарегистрировали также законопроект, который позволяет выезд за границу мужчинам до 24 лет. Его инициировали Федор Вениславский, Александр Федиенко, Александр Завитневич. Народный депутат Кравчук заметила, что его также не будут рассматривать.

Что известно о последних изменениях выезда за границу для мужчин?