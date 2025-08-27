У Верховну Раду подали законопроєкт щодо виїзду за кордон чоловіків від 18 до 60 років. Однак його депутати можуть не розглянути взагалі.

Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучила народна депутатка "Слуги народу" Євгенія Кравчук, пояснивши, що це – просто намагання пропіаритись з боку того депутата, хто її подав. Ймовірно, хтось дуже хотів "потрапити в новини".

Якою буде доля законопроєкту про виїзд чоловіків за кордон від 18 до 60 років?

Народна депутатка зазначила, що зараз діють загальні рамки щодо перетину кордону. Зараз вже є постанова Кабміну, яка дозволяє перетинати кордон юнакам від 18 до 22 років включно. Однак нардепи мають право на законодавчі ініціативи.

Законопроєкт про виїзд за кордон усіх військовозобов'язаних (від 18 до 60 років – 24 Канал) – це просто намагання потрапити в новини. Його подав депутат Олексій Гончаренко, який раніше оприлюднював некоректні постанови Кабміну і ввів в оману людей щодо віку,

– підкреслила вона.

Кравчук додала, що така ініціатива не потрапить до залу ВР, адже вже є постанова щодо виїзду до 22 років включно. Тому депутати можуть реєструвати багато проєктів, але немає гарантій, що їх розглянуть.

"Як колеги хочуть потрапити в новини – їхня приватна справа та, мабуть, медійна стратегія", – підсумувала вона.

Цікаво! У ВР зареєстрували також законопроєкт, який дозволяє виїзд за кордон чоловікам до 24 років. Його ініціювали Федір Веніславський, Олександр Федієнко, Олександр Завітневич. Народна депутатка Кравчук зауважила, що його також не будуть розглядати.

Що відомо про останні зміни виїзду за кордон для чоловіків?