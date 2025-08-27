Об этом в эфире 24 Канала рассказал юрист Иван Карнаух, объяснив, что вопрос о выезде мужчин нужно решать напрямую – звонить в ГПСУ. Ведь пограничники могут ждать именно официального разрешения для пропуска.
Какие есть нюансы относительно разрешения на выезд мужчинам 18 – 22 лет за границу?
Юрист объяснил, в Украине действует определенная иерархия нормативно-правовых актов – сначала идет Конституция, потом закон Украины и только тогда постановление Кабинет Министров. Изменения пересечения границы для мужчин от 18 до 22 лет внесены как раз в постановлении КМУ.
"Если это трактовать с точки зрения юриспруденции, то отсутствие такого слова как "включительно" указывает на то, что пересекать границу могут только те, кому еще не исполнилось 22 года. Однако это постановление, в закон никаких правок не вносили", – пояснил он.
Важно! В МВД объяснили, что постановление Кабмина позволяет выезд за границу для юношей от 18 до 22 лет включительно.
Карнаух отметил, что для пересечения границы мужчинам 18 – 22 года необходимо иметь военно-учетный документ, ведь его могут потребовать пограничники. Однако ни в постановлении, ни в законе такого исключения не существует.
Сейчас в Украине существует правовая буква и правовая реальность. Своим клиентам я всегда советую, что такие вопросы, которые официально не вносились, надо решать путем обращения к уполномоченным лицам. В этом случае это ГНСУ. У них есть горячая линия и они предоставляют актуальную информацию,
– подчеркнул юрист.
Он добавил, что пока нет наработанной практики такого пересечения границы и практики обжалования незаконного отказа пересечения. Бывают частые случаи, когда граждане Украины учатся за рубежом и их могут не выпускать – тогда суд может или поддержать постановление и удовлетворить жалобу мужа, или нет.
Постановление Кабмина по обновленному пересечению границы: что известно?
- 26 августа правительство обновило правила пересечения государственной границы, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
- 27 августа на уже появилось постановление о разрешении пересечения границы, в возрасте от 18 до 22 лет включительно, которое должно вступить в действие уже 28 августа.
- Народный депутат Федор Вениславский сообщил, что мужчины от 18 до 22 лет включительно, по постановлению Кабмина, могут выезжать за границу без справок об обучении или других оснований. Вопрос о 23-летних остается дискуссионным.
- В то же время представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что пограничники ожидают, чтобы постановление появилось не только на правительственном портале. Только тогда они смогут применить его на пунктах пропуска и выпускать за границу юношей, возрасте 18 – 22 года включительно.