США разрешили Украине бить ATACMS по России: все, что известно о важном решении Вашингтона

Администрация действующего лидера США Джо Байдена сняла ограничения, которые запрещали Киеву использовать предоставленное США оружие для ударов по российской территории, в частности ракеты ATACMS с дальностью до 306 километров. Уже в ближайшие дни ожидаются первые удары.

В этом крайне важном решении Киев особенно нуждался на фоне привлечения северокорейских сил в войне на стороне России, Владимир Зеленский месяцами обращался с просьбой к партнерам. Все, что известно о разрешении Белого дома и какие события этому предшествовали – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Украина сможет бить ракетами ATACMS по России: что известно об этом виде оружия

Киев получил разрешение на использование ATACMS для ударов по России

Издание The New York Times со ссылкой на чиновников в американском правительстве поведало в воскресенье, 17 ноября, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское дальнобойное оружие для ударов по территории России.

Вскоре после этого об этом написали CNN и Reuters. Украина месяцами просила разрешения на удары западным оружием вглубь России, однако ряд западных лидеров и критиков такого шага видели в этом угрозу эскалации войны.

Впрочем, были и те, кто выступал за соответствующее разрешение. Так, на прошлой неделе западная пресса сообщала, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются убедить Байдена позволить Украине удары по целям вглубь России.

И вот долгожданное разрешение Вашингтону удалось получить. По словам собеседников Axios, об этом Киеву сообщили еще три дня назад. Очевидно уже в ближайшие дни Украина планирует осуществить первые дальнобойные удары ATACMS, однако пока подробности операции не разглашают из соображений безопасности.

Что заставило США изменить позицию

Ранее США разрешили Украине использовать HIMARS для ударов по территории России вблизи границы на фоне начала фактически нового наступления через границу в направлении Харькова. Чтобы предотвратить это, Белый дом принял соответствующие меры.

Как и в ситуации с HIMARS, Вашингтон имел четкую причину для такого решения. Так, в США объясняют это привлечением северокорейских военных в войну, которые прибыли в рамках крайне опасного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Особенно ситуация обострилась после данных об увеличении их количества.

Так, Bloomberg со ссылкой на источники писало, что КНДР может отправить еще 100 тысяч военных в Россию. Журналисты заявили, что эта поддержка является очередным шагом на фоне развития партнерства между президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Поэтому, по словам американских чиновников, скорее всего вышеупомянутый тип оружия сначала применят против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области на западе России. Однако американский лидер может дать разрешение и на расширение допустимой зоны поражения.

Есть ли возможность применять ракеты не только по Курской области

Как пишет западная пресса, президент США согласовал использование Украиной ракет большой дальности только для обстрела российских и северокорейских сил в Курской области, ведь Байден надеется, что наступление россиян на этом участке потерпит неудачу.

В то же время эксперт из аналитического центра Foundation for Defense of Democracies (FDD) Джон Харди считает, что разрешение не должно ограничиваться Курской областью. Кроме того, ссылаясь на собственные источники, The Washighton Post пишет, что разрешение позже может расшириться на всю российскую территорию.

По мнению Майкла Кофмана, из Фонда Карнеги за международный мир, разрешение может быть полезным в оперативном плане, позволяя лучше защищать и удерживать оборону в Курской области. Таким образом она сможет компенсировать выгоду, которую получает Россия от использования северокорейских сил там.

Как отреагировали на это решение в штабе Трампа

Пока неизвестно, отменит ли Трамп решение Байдена, когда вступит в должность, поскольку разрешения пытались достичь именно до его инаугурации 20 января 2025 года. Все из-за опасений на фоне его громких заявлений о якобы и так больших масштабах финансовой и военной помощи США Украине и возможном сокращении.

В свою очередь в команде республиканца отказались говорить журналистам, согласовывал ли Байден это решение со своим преемником. Однако один из представителей предположил, что Трамп может пересмотреть последние действия Байдена, когда он вступит в должность, что неудивительно, ведь о подобных мерах уже сообщали.

Россия пригрозила мировой войной из-за разрешения США

В Совете Федерации России сказали, что такое решение ведет к началу большой мировой войны. Первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Москва ответит "немедленно" на якобы "беспрецедентный шаг" Вашингтона по этому поводу.

В то же время пресс-секретарь вражеского МИД Мария Захарова заявила, что российский диктатор Владимир Путин уже высказывался на эту тему. И действительно, в сентябре он угрожал, что соответствующее разрешение воспримут в России как "прямое участие" НАТО в войне, и в результате чего Москва будет принимать "соответствующие решения.

Как комментирует новые возможности украинская власть

В вечернем обращении от 17 ноября Владимир Зеленский прокомментировал вышеупомянутую информацию, отметив следующее: "Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно".

В то же время на это отреагировала и руководительница партии "Слуга народа" отметив, что это решение может существенно изменить динамику войны, усиливая давление на российские силы и ослабляя их способность к дальнейшей агрессии из-за угрозы, которая может задеть уже и непосредственно российскую территорию.

Были сообщения и о разрешении на использование Storm Shadow

Le Figaro сообщало, что Британия и Франция разрешили Украине наносить удары вглубь российской территории с помощью их ракет SCALP/Storm Shadow, когда администрация Байдена сняла запрет на удары по России ракетами ATACMS дальнего радиуса действия. Впрочем, издание убрало эту информацию и пишет только о решении Соединенных Штатов.



Первоочередной вариант публикации Le Figaro / Скриншот 24 Канала

Никакого четкого упоминания в отредактированном варианте о разрешениях со стороны Лондона и Парижа уже нет: "В канцеляриях уже бушевали дебаты о разрешении на использование западных ракет против российской территории. Эммануэль Макрон высказался за это во время государственного визита в Германию в мае 2024 года".

В свою очередь в правительстве Великобритании заявляют о полной поддержке Украины, но, как пишет Sky News, воздерживаются от комментариев по поводу разрешения на удары ракетами Storm Shadow по России. Так, министр образования Бриджит Филлипсон говорит, что Лондон не планирует "следовать примеру США".