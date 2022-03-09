Разрушения колоссальные: в горсовете Мариуполя показали ужасное видео обстрела детской больницы

Российские войска из самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу в Мариуполе. Опубликовали ужасные кадры разрушенного здания, где еще недавно лечились дети.

Мариупольский горсовет не сообщил информацию о количестве пострадавших детей.

Внимание Оккупанты обстреляли детскую больницу в Мариуполе: может быть много жертв и раненых

Известно, что российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу. Разрушения колоссальные.

Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется,

– говорится в сообщении горсовета.

Предварительно стало известно, что оккупанты попали в роддом в Мариуполе. По предварительным данным, погибли многие женщины.

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