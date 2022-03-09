Руйнування колосальні: у міськраді Маріуполя показали жахливе відео обстрілу дитячої лікарні

Російські війська з літаків цілеспрямовано розбомбили дитячу лікарню у Маріуполі. Опублікували жахливі кадри зруйнованої будівлі, де ще недавно лікувалися діти.

Наразі Маріупольська міськрада не повідомила інформації щодо кількості постраждалих дітей.

Увага Окупанти обстріляли пологовий будинок у Маріуполі: може бути багато жертв і поранених

Відомо, що російські окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню. Руйнування колосальні.

Корпус медичного закладу, де ще недавно лікувалися діти, повністю зруйнований. Інформація щодо постраждалих дітей уточнюється,

– йдеться у повідомленні міськради.

Попередньо стало відомо, що окупанти влучили у пологовий будинок у Маріуполі. За попередніми даними, загинуло багато жінок.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!