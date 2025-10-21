Уже есть признаки истощения, Грицак сказал, развалится ли Россия

Уже сейчас в России есть признаки истощения страны. Однако этого не достаточно для падения режима Владимира Путина и полного развала страны-агрессора как империи.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал историк, доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак, отметив, что российского диктатора могут устранить российские элиты. Для этого Путин должен делать некоторые шаги.

Развалится ли Россия?

Историк отметил, что российская экономика стагнирует. Кроме того, виден эффект украинских атак на нефтебазы и другие объекты. Из-за этого в стране-агрессоре есть дефицит бензина. Также наблюдается увеличение количества россиян, которые хотят мира.

То есть уже есть признаки истощения. Это еще не коллапс, но это то, что может приблизить к нему. Однако распадется ли Россия? Я сомневаюсь, по крайней мере сейчас,

– подчеркнул он.

Грицак объяснил, что Россия до сих пор остается империей. Поэтому распад должен начаться именно со столицы. То есть должен появиться бунт или недовольство в ближайшем окружении Путина и желание его сместить. Ведь политическая и военная элиты России много тратят на эту войну.

Главное – чтобы российский диктатор не демонстрировал признаков своей силы. Чем дольше он показывает, что не может выиграть эту войну, тем меньше легитимности он имеет в глазах своего ближайшего окружения.

"Я предполагаю, что это кончится тем, что Путина как-то устранят. Не знаю как – или здоровье его подведет, или будет какой-то переворот. Тогда его ближайшее окружение появится и скажет: "Это не мы, это он, а мы на самом деле пушистые. Давайте разговаривать с нами". Как после смерти Сталина. Это исторически возможный вариант", – предположил историк.

Он добавил, что Украине было бы хорошо, чтобы русские народы получили больше свободы – политической и экономической независимости. Однако сейчас он не видит, что это может привести к падению Путина. По его мнению, на самом деле падение режима впервые зависит от украинцев.

Какие проблемы в России существуют уже сейчас?