По сообщению The Wall Street Journal, Дональд Трамп якобы дал разрешение американским разведслужбам и Пентагону передавать Украине важную информацию для планирования ракетных ударов. Речь идет о целях в глубине территории России, в частности энергетические объекты.

Также сообщается, что администрация Трампа рассматривает возможность передачи Украине ракет дальнего действия, таких как Tomahawk и Barracuda. В то же время окончательное решение по объемам и типам вооружения еще не принято – продолжаются консультации на высшем уровне.

Означает ли это кардинальные изменения в политических отношениях США и Украины, и насколько реальна идея получения таких мощных ракет как Tomahawk для 24 Канала объяснили военные и политические эксперты.

Трамп не перестал любить Путина, но кое-что понял

Доктор философских наук и политический эксперт Андрей Городницкий заметил, что Украина в целом не была ограничена в разрешении на дальнобойные удары по России. Ограничение заключалось в том, что могли использовать только оружие собственного производства.

Tomahawk - это крылатая ракета для поражения наземных и некоторых морских целей с высокой точностью, которую запускают с надводных кораблей и подводных лодок. Несет одиночную высоковзрывную боевую часть и предназначена для ударов в глубоком тылу врага. В зависимости от модификации ее дальность ориентировочно составляет около 1 000 – 1 600 километров.

Украинские дроны уже долетали на расстоянии, на которое способны лететь Tomahawk, однако удары ракетами, а не БпЛА бесспорно были бы более эффективными.

Пока что это медийная компания, поднятия ставок. Все, что происходит в США – это один из шагов, чтобы показать Путину и Китаю, что они могут эскалировать, так же как Россия эскалирует в Европе. Но мы пока реальных действий не видим,

– отметил Городницкий.

Он поделился инсайтом, что действительно консультации по дальнобойным ракетам между Украиной и США проводятся, также обсуждается тема совместных спецопераций для того, чтобы склонить Путина к миру.

Именно американские ракеты могут стать ключевыми в таком случае.

"Трамп понимает, что Путин не пошел ему навстречу, следовательно его нужно наказать. Но это не означает, что Трамп разлюбил Путина или разлюбил диктаторов. В таком случае нам надо этим воспользоваться и взять по максимуму", – подытожил политический эксперт.

Tomahawk для запугивания?

Председатель ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк убежден, что США будут предоставлять разведывательную информацию Украине. Но он отметил, что Tomahawk является инструментом давления США и Украины на Кремль, и в России это хорошо понимают.

Трамп хочет использовать вопрос передачи этих ракет Украине только для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров в любом формате. Поэтому не стоит радоваться, что мы получим Tomahawk в ближайший месяц,

– подчеркнул он.

Он также подчеркнул, что США могут передать несколько ракет без соответствующих пусковых установок – мол, их можно будет лишь показывать в соцсетях для запугивания Москвы, но применить их Украина не сможет.

Зато в рамках оборонного пакета Украина в рамках оборонного пакета получит 3350 ракет ERAM от США. Именно для них пригодятся разведданные, обещанные штатами. Их дальность позволит поражать объекты на территории России.

ERAM фактически сочетает в себе черты авиабомбы и крылатой ракеты и способна поражать цели на расстоянии более 460 км. The Wall Street Journal сообщает, что первая партия, вероятно, будет доставлена примерно в начале октября этого года.

"Россия может приготовиться. Я думаю, что уже октябрь станет стартом этих событий", – считает Романюк.

Условия применения Tomahawk

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко убежден, что на ход войны ни одно оружие, кроме оружия массового поражения, повлиять не может, это касается и ракет Tomahawk. Впрочем, оружие от западных партнеров может выполнять конкретные задачи для обороны Украины.

Tomahawk помогут Украине уравнять возможности с Россией по нанесению стратегических ударов в глубину территории. И это будет зависеть от нескольких факторов:

объем и бесперебойность поставок;

тактико-технические характеристики конкретной ракеты – прямой или экспортный вариант;

выбор объектов для поражения;

платформы запуска и логистика. Важно, чтобы Украина имела достаточное количество платформ для запуска Tomahawk, была организована логистика, обслуживание, возможность хранения этого оружия и присутствовали специалисты для запуска.

Кроме того, эти ракеты применялись уже в ряде стран, которые не имели такой системы по ПВО, как Россия. Если Кремль узнает о получении Украиной Tomahawk, то определит ее приоритетной целью для сбивания и бросит все силы, чтобы по максимуму нивелировать их результативность и первый эффект от применения.

Однако, по убеждению Тимочко, если США таки предоставят эти ракеты Украине, это откроет путь для передачи другого оружия, которое союзники до сих пор не передавали из-за страха эскалации.

Передача разведданных будет иметь два эффекта

До сих пор Украина имела информацию о крупных стратегических объектах, над поражением которых успешно работала. Впрочем, после получения информации от штатов, у сил обороны появится информация и о складах, накопления сил противника, местах расположения авиации, перемещения в тылу на конкретные направления, заметил Тимочко.

Это разведданные, которые достаточно трудно получать, это, как правило, происходит в условиях секретности, рассредоточения, маскировки, создание фальшивых целей и объектов. Поэтому такая разведка в режиме реального времени будет крайне важна, особенно если будут указываться не только цели, но и степень их значимости,

– объяснил военный.

Кроме абсолютно технического результата, это и будет иметь огромный психологический эффект – положительный для украинской армии и крайне негативный для оккупантов, которым придется не только бояться непредсказуемых ударов, но и организовывать постоянное дежурство и наблюдение.

