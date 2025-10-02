Настоящие действия или шантаж Путина: почему Трамп заговорил об ударах вглубь России и Tomahawk
- Дональд Трамп якобы разрешил передавать Украине разведданные для ракетных ударов вглубь России, а также рассматривает возможность передачи ракет Tomahawk.
- Консультации по дальнобойным ракетам продолжаются, однако окончательное решение еще не принято, а Tomahawk могут быть использованы как инструмент давления на Россию для переговоров. Эксперты назвали возможности, которые получит Украина, если таки получит это оружие.
По сообщению The Wall Street Journal, Дональд Трамп якобы дал разрешение американским разведслужбам и Пентагону передавать Украине важную информацию для планирования ракетных ударов. Речь идет о целях в глубине территории России, в частности энергетические объекты.
Также сообщается, что администрация Трампа рассматривает возможность передачи Украине ракет дальнего действия, таких как Tomahawk и Barracuda. В то же время окончательное решение по объемам и типам вооружения еще не принято – продолжаются консультации на высшем уровне.
Означает ли это кардинальные изменения в политических отношениях США и Украины, и насколько реальна идея получения таких мощных ракет как Tomahawk для 24 Канала объяснили военные и политические эксперты.
Смотрите также Украина получит от США разведданные для ракетных ударов далеко вглубь России, – WSJ
Трамп не перестал любить Путина, но кое-что понял
Доктор философских наук и политический эксперт Андрей Городницкий заметил, что Украина в целом не была ограничена в разрешении на дальнобойные удары по России. Ограничение заключалось в том, что могли использовать только оружие собственного производства.
Tomahawk - это крылатая ракета для поражения наземных и некоторых морских целей с высокой точностью, которую запускают с надводных кораблей и подводных лодок. Несет одиночную высоковзрывную боевую часть и предназначена для ударов в глубоком тылу врага. В зависимости от модификации ее дальность ориентировочно составляет около 1 000 – 1 600 километров.
Украинские дроны уже долетали на расстоянии, на которое способны лететь Tomahawk, однако удары ракетами, а не БпЛА бесспорно были бы более эффективными.
Пока что это медийная компания, поднятия ставок. Все, что происходит в США – это один из шагов, чтобы показать Путину и Китаю, что они могут эскалировать, так же как Россия эскалирует в Европе. Но мы пока реальных действий не видим,
– отметил Городницкий.
Он поделился инсайтом, что действительно консультации по дальнобойным ракетам между Украиной и США проводятся, также обсуждается тема совместных спецопераций для того, чтобы склонить Путина к миру.
Именно американские ракеты могут стать ключевыми в таком случае.
"Трамп понимает, что Путин не пошел ему навстречу, следовательно его нужно наказать. Но это не означает, что Трамп разлюбил Путина или разлюбил диктаторов. В таком случае нам надо этим воспользоваться и взять по максимуму", – подытожил политический эксперт.
Городницкий ответил, готовы ли США на кардинальные шаги по ударам по России: смотреть видео
Tomahawk для запугивания?
Председатель ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк убежден, что США будут предоставлять разведывательную информацию Украине. Но он отметил, что Tomahawk является инструментом давления США и Украины на Кремль, и в России это хорошо понимают.
Трамп хочет использовать вопрос передачи этих ракет Украине только для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров в любом формате. Поэтому не стоит радоваться, что мы получим Tomahawk в ближайший месяц,
– подчеркнул он.
Он также подчеркнул, что США могут передать несколько ракет без соответствующих пусковых установок – мол, их можно будет лишь показывать в соцсетях для запугивания Москвы, но применить их Украина не сможет.
Зато в рамках оборонного пакета Украина в рамках оборонного пакета получит 3350 ракет ERAM от США. Именно для них пригодятся разведданные, обещанные штатами. Их дальность позволит поражать объекты на территории России.
ERAM фактически сочетает в себе черты авиабомбы и крылатой ракеты и способна поражать цели на расстоянии более 460 км. The Wall Street Journal сообщает, что первая партия, вероятно, будет доставлена примерно в начале октября этого года.
"Россия может приготовиться. Я думаю, что уже октябрь станет стартом этих событий", – считает Романюк.
Романюк предположил, позволит ли Трамп бить по России: смотреть видео
Условия применения Tomahawk
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко убежден, что на ход войны ни одно оружие, кроме оружия массового поражения, повлиять не может, это касается и ракет Tomahawk. Впрочем, оружие от западных партнеров может выполнять конкретные задачи для обороны Украины.
Tomahawk помогут Украине уравнять возможности с Россией по нанесению стратегических ударов в глубину территории. И это будет зависеть от нескольких факторов:
- объем и бесперебойность поставок;
- тактико-технические характеристики конкретной ракеты – прямой или экспортный вариант;
- выбор объектов для поражения;
- платформы запуска и логистика. Важно, чтобы Украина имела достаточное количество платформ для запуска Tomahawk, была организована логистика, обслуживание, возможность хранения этого оружия и присутствовали специалисты для запуска.
Кроме того, эти ракеты применялись уже в ряде стран, которые не имели такой системы по ПВО, как Россия. Если Кремль узнает о получении Украиной Tomahawk, то определит ее приоритетной целью для сбивания и бросит все силы, чтобы по максимуму нивелировать их результативность и первый эффект от применения.
Однако, по убеждению Тимочко, если США таки предоставят эти ракеты Украине, это откроет путь для передачи другого оружия, которое союзники до сих пор не передавали из-за страха эскалации.
Тимочко подробно проанализировал последние заявления Трампа: смотреть видео
Передача разведданных будет иметь два эффекта
До сих пор Украина имела информацию о крупных стратегических объектах, над поражением которых успешно работала. Впрочем, после получения информации от штатов, у сил обороны появится информация и о складах, накопления сил противника, местах расположения авиации, перемещения в тылу на конкретные направления, заметил Тимочко.
Это разведданные, которые достаточно трудно получать, это, как правило, происходит в условиях секретности, рассредоточения, маскировки, создание фальшивых целей и объектов. Поэтому такая разведка в режиме реального времени будет крайне важна, особенно если будут указываться не только цели, но и степень их значимости,
– объяснил военный.
Кроме абсолютно технического результата, это и будет иметь огромный психологический эффект – положительный для украинской армии и крайне негативный для оккупантов, которым придется не только бояться непредсказуемых ударов, но и организовывать постоянное дежурство и наблюдение.
Почему США и Украина заговорили о передаче Tomahawk?
- Во время частного разговора на полях Генассамблеи ООН Зеленский обратился к Трампу с просьбой предоставить Украине ракеты Tomahawk, отметив, что такое оружие может заставить Путина сесть за стол переговоров. По данным The Telegraph, Трамп положительно воспринял идею, а госсекретарь США Марко Рубио назвал это сигналом поддержки Украины.
- Трамп резко изменил риторику относительно войны в Украине, назвав Россию "бумажным тигром" и призвав Украину действовать для деоккупации своих территорий. Он подчеркнул, что при поддержке Европы Украина сможет вернуть оккупированные земли, и отметил, что Россия ведет войну "бесцельно".
- По данным WSJ, американские чиновники ожидают официальных письменных распоряжений от Белого дома, прежде чем передавать Украине необходимую разведывательную информацию. В разведывательных структурах от комментариев пока воздержались.