Могли замалчивать развращение малолетних: против руководства школы в Чернигове открыли дело

Правоохранители открыли дело по должностным лицам одной из школ Черниговщины по факту скрытия тяжкого преступления. Они якобы замалчивали совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Ранее в этой школе подозрение в развращении несовершеннолетних сообщили физруку. Сейчас его уже уволили из учебного заведения.

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Педагоги могли замалчивать

В полицию Чернигова обратились родители с заявлением о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних учениц физруком местной школы. Правоохранители сразу прибыли в школу и опросили учеников, родителей пострадавших и учителей.

По совокупности фактов они открыли уголовное производство по статье о развращении несовершеннолетних. Оно предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Правоохранители установили, что ранее в полицию не поступала информация о совершении развратных действий этим учителем. Однако следствие имеет факты, служащие доказательством совершения таких деяний в прошлом.

Полиция открыла производство по статье о замалчивании тяжких преступлений. Виновным грозит арест сроком до 3 месяцев или ограничение свободы сроком до 3 лет – также вероятно лишением свободы на тот же срок.

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