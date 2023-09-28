Могли замовчувати розбещення малолітніх: проти керівництва школи у Чернігові відкрили справу

Правоохоронці відкрили провадження щодо посадовців однієї з шкіл Чернігівщини за фактом приховування тяжкого злочину. Вони нібито замовчували вчинення розпусних дій щодо неповнолітніх.

Раніше у цій школі підозру у розбещенні неповнолітніх повідомили фізруку. Наразі його вже звільнили з навчального закладу.

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Освітяни могли замовчувати

До поліції Чернігова звернулися батьки з заявою про вчинення розпусних дій щодо неповнолітніх учениць фізруком місцевої школи. Правоохоронці одразу прибули до школи та опитали учнів, батьків постраждалих та вчителів.

За сукупністю фактів вони відкрили кримінальне провадження за статтею про розбещення неповнолітніх. Вона передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Правоохоронці встановили, що раніше в поліцію не надходила інформація щодо вчинення розпусних дій цим вчителем. Однак слідство має факти, що слугують доказом скоєння таких діянь в минулому.

Поліція відкрила провадження за статтею про замовчування важких злочинів. Винним загрожує арешт на строк до 3 місяців або обмеження волі на строк до 3 років – також ймовірне позбавленням волі на той самий строк.

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