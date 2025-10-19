Украина вместе с американскими партнерами работает над расширением программы поставок оружия PURL и увеличением закупки американского оружия. Президент Владимир Зеленский убеждает, что Силы обороны ни за что не отдадут россиянам нашу территорию.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение главы Украины.

Что сказал Зеленский о сотрудничестве с партнерами?

Партнеры помогают Украине, чтобы Россия не могла захватить территории, как этого хочет президент Владимир Путин. В частности, обсуждается поставка систем ПВО и некоторых средств для дальнобойных ударов. Зеленский анонсировал расширение возможностей украинской армии, которое будут обсуждать на следующей неделе.

Европа совместно с Украиной противодействует агрессору, в частности по поставкам энергоресурсов для партнеров от Украины. Также происходит коммуникации с лидерами для того, чтобы Европа могла совместно давить на Россию для честного и справедливого мира.

Мы ничего не будем дарить агрессору, и ничего им не забудем. Мы четко видим, что эта Россия является долговременной угрозой. Итак, нам в Европе нужно долговременное сотрудничество и реальные результаты и в короткой перспективе, и более дальновидно, чтобы люди могли жить,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент также добавил, что Украина сопротивляется оккупантам на передовой. Чтобы "вернуть Россию в реальность" и заставить Путина сесть за стол переговоров, защитники наносят удары вглубь страны-агрессора, в частности по нефтеперерабатывающим предприятиям.

Что предшествовало заявлению Зеленского?