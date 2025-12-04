Россияне убили 6-летнего ребенка в Херсоне

Россияне убили маленького ребенка в Херсоне. Он получил травмы во время обстрела 3 декабря.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина.

Что известно об обстреле Херсона и области?

Девочке было 6 лет. Она умерла в больнице.

Травмы ребенок получил во время российского артобстрела Днепровского района Херсона.

Медики до последнего пытались спасти ее жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми. Искренние соболезнования родным и близким,

– написал Александр Прокудин.

Всего за минувшие сутки под атакой различных видов вооружения, кроме Херсона, находились еще 20 населенных пунктов области.

Целились оккупанты по критической и социальной инфраструктуре, жилых кварталах. В частности, повреждены 4 частных дома, админздание и автомобиль.

Из-за обстрелов, кроме 6-летней девочки, погибли еще 2 человека, 7 – получили ранения.

Последние атаки на Украину