Россияне убили 6-летнего ребенка в Херсоне
- В Херсоне от обстрела россиян погибла 6-летняя девочка.
- Кроме Херсона, под обстрелами оказались еще 20 населенных пунктов области, погибли 3 человека, 7 ранены, повреждена критическая инфраструктура и жилые кварталы.
Россияне убили маленького ребенка в Херсоне. Он получил травмы во время обстрела 3 декабря.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина.
Смотрите также Россия охотится на гражданских FPV-дронами в Херсоне: активисты призывают остановить "человеческое сафари"
Что известно об обстреле Херсона и области?
Девочке было 6 лет. Она умерла в больнице.
Травмы ребенок получил во время российского артобстрела Днепровского района Херсона.
Медики до последнего пытались спасти ее жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми. Искренние соболезнования родным и близким,
– написал Александр Прокудин.
Всего за минувшие сутки под атакой различных видов вооружения, кроме Херсона, находились еще 20 населенных пунктов области.
Целились оккупанты по критической и социальной инфраструктуре, жилых кварталах. В частности, повреждены 4 частных дома, админздание и автомобиль.
Из-за обстрелов, кроме 6-летней девочки, погибли еще 2 человека, 7 – получили ранения.
Последние атаки на Украину
В ночь на 4 декабря беспилотники атаковали Одессу. Пострадали шесть человек, повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура.
3 декабря россияне атаковали Харьков, вероятно, "Искандером". По данным ОВА, ракетный удар пришелся по Слободскому району города. О пострадавших информации не было.
Днем того же дня "Искандер-М" прилетел по админзданию в Кривом Роге. Известно о 4 раненых, среди которых 3-летняя девочка.