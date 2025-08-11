Вечером 10 августа в Харькове трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа. Ребенок чудом остался невредимым.

Спасатели оперативно добрались до нее и передали родителям после осмотра медиков. Об инциденте пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Харьковской области.

Ребенок выпал с пятого этажа: что известно?

В Службу спасения в Харькове 10 августа около 9 часов вечера поступило сообщение о том, что в пятиэтажном доме трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа. Девочка упала на кондиционер, который был этажом ниже. Это и спасло ее.

Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия. Они добрались до ребенка и осторожно спустили ее на землю.

Спасение малышей в Харькове: смотрите видео

К счастью, девочка не получила никаких повреждений. После осмотра бригадой экстренной медицинской помощи ее передали родителям,

– добавили спасатели.

Ребенок получил острую стрессовую реакцию, но родители отказались от госпитализации. Спасатели обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, чтобы предотвратить подобные инциденты.

