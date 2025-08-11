Увечері 10 серпня у Харкові трирічна дівчинка випала з вікна п'ятого поверху. Дитина дивом залишилася неушкодженою.

Рятувальники оперативно дісталися до неї та передали батькам після огляду медиків. Про інцидент пише 24 Канал з посиланням на ДСНС Харківщини.

Дитина випала з п'ятого поверху: що відомо?

До Служби порятунку у Харкові 10 серпня о близько 9 години вечора надійшло повідомлення про те, що у п'ятиповерховому будинку трирічна дитина випала з вікна п'ятого поверху. Дівчинка впала на кондиціонер, який був поверхом нижче. Це врятувало її.

Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце події. Вони дісталися до дитини та обережно спустили її на землю.

Порятунок малечі у Харкові: дивіться відео

На щастя, дівчинка не зазнала жодних ушкоджень. Після огляду бригадою екстреної медичної допомоги її передали батькам,

– додали рятувальники.

Дитина отримала гостру стресову реакцію, але батьки відмовилися від госпіталізації. Рятувальники звертаються до батьків з проханням не залишати дітей без нагляду, щоб запобігти подібним інцидентам.

Раніше повідомлялось, що у Тернополі з вікна 4-го поверху випав 5-річний хлопчик. Він сперся на москітну сітку та впав. Дитина перебувала в реанімації у важкому стані.

Також днями на Львівщині підліток отримав тяжкі травми після падіння у шахту ліфта закинутої недобудови. Хлопець впав під час фотографування на даху будівлі.