Вероятно, референдум проведут одновременно с выборами: какой вопрос на него вынесут

Давид Арахамия и Руслан Стефанчук прокомментировали возможные выборы и референдум в Украине. По их словам, они могут состояться одновременно.

Что касается проекта закона выборов, он будет готов, вероятно, на конец февраля, после чего его можно будет регистрировать и обсуждать в парламенте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг в Офисе президента после встречи с советниками по вопросам нацбезопасности 3 января.

Смотрите также Оккупированные территории – не единственное препятствие: эксперт о том, что нужно сделать перед выборами

Как в Украине могут провести выборы и референдум?

По словам Арахамии, проведение референдума без выборов пока малореалистично. Ведь Украина не имеет подобного современного опыта.

К тому же закон требует, чтобы явка составляла не менее 50% избирателей, что составляет примерно 18 миллионов украинцев.

Поэтому сейчас из-за войны и оккупации референдум будет крайне сложно провести.

Поэтому наиболее вероятным вариантом является объединение президентских выборов и референдума в один день.

Как пояснил Арахамия, президентские выборы традиционно имеют наибольшую явку, в том числе и на участках за рубежом.

Давайте представим, что 2 миллиона пришло на референдум. Мы понимаем, что на референдум должно прийти больше людей. Если совместить с выборами президента, то есть надежда что больше людей придет,

– сказал он.

Теоретически, уже за 90 дней можно организовать выборы и референдум. Но это возможно только при условии режима прекращения огня и гарантий безопасности.

Спикер Стефанчук добавил, что на референдуме может быть только один вопрос – поддерживаете вы мирное соглашение или нет.

Он также отметил, чтобы без безопасности и демократической составляющих выборы будут невозможны.

Другие детали