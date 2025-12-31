Председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская объяснила 24 Каналу, что по логике должны были быть сначала парламентские, однако власть стремится к президентским.

Возможны ли выборы в Украине во время военного положения?

"Выборы не могут происходить в условиях военного положения, потому что выборы – это максимальный спектр прав и свобод, которые государство должно гарантировать, а военное положение – это ограничения, необходимые для обороны государства в момент экзистенциальной угрозы", – сказала Айвазовская.

Однако перед восстановлением политических процессов необходимо определить, где именно будут проходить выборы. Оккупация 20% территории не означает, что остальные общины пригодны для выборов. Многие из них не имеют инфраструктуры, оттуда выехало большинство избирателей, и там отсутствует обеспечение базовых услуг для полноценной организации избирательного процесса.

Представители "Опоры" разработала систему из 53 индикаторов для аудита безопасности общин и уже провели пилотную проверку 15 общин.

Если Россия откажется от массовых атак, но будет использовать террористические методы, рекрутируя через телеграмм-каналы подростков для подкладывания взрывчатки возле избирательных участков, община должна иметь средства должным образом реагировать на эти вызовы,

– объяснила Айвазовская.

Поэтому критически важно, чтобы избиратели имели возможность получить базовую медицинскую помощь.

Стоит ли объединять различные выборы, чтобы сэкономить ресурсы?

"После окончания военного положения и прекращения огня необходимо провести аудит безопасности общин, чтобы определить пригодные территории – иначе это будет произвольно начерчено на карте, что неприемлемо, ведь речь идет о конституционных правах людей. Второй вопрос – какие выборы должны состояться в первую очередь", – подчеркнула Айвазовская.

Президентские выборы технически проще парламентских – один округ, один победитель, тогда как парламентские с открытыми региональными списками гораздо сложнее из-за рейтингования и зависимости мандатов от явки.

По последовательности должны были быть сначала парламентские, но президент может повторить сценарий 2019 года, когда на его рейтинге вытащил неизвестную партию с непрофессиональными политиками. Поэтому мы имеем парламент, который в эти трудные времена не является центром принятия решений. Местные выборы, пропущенные в конце октября 2025 года, стоит проводить не в первую очередь,

– объяснила Айвазовская.

Гражданская сеть "Опора" не поддерживает идею объединения различных выборов, потому что это не удешевляет процесс – требует больше избирательных комиссий для каждого типа выборов, а также создает хаос и проблемы для политического восстановления в послевоенный период.

