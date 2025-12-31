Голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська пояснила 24 Каналу, що за логікою мали бути спочатку парламентські, проте влада прагне президентських.

Чи можливі вибори в Україні під час воєнного стану?

"Вибори не можуть відбуватися в умовах воєнного стану, бо вибори – це максимальний спектр прав і свобод, які держава має гарантувати, а воєнний стан – це обмеження, необхідні для оборони держави в момент екзистенційної загрози", – сказала Айвазовська.

Проте перед відновленням політичних процесів необхідно визначити, де саме відбуватимуться вибори. Окупація 20% території не означає, що решта громад придатні для виборів. Багато з них не мають інфраструктури, звідти виїхала більшість виборців, і там відсутнє забезпечення базових послуг для повноцінної організації виборчого процесу.

Представники "Опори" розробила систему з 53 індикаторів для аудиту безпеки громад і вже провели пілотну перевірку 15 громад.

Якщо Росія відмовиться від масових атак, але використовуватиме терористичні методи, рекрутуючи через телеграм-канали підлітків для підкладання вибухівки біля виборчих дільниць, громада повинна мати засоби належно реагувати на ці виклики,

– пояснила Айвазовська.

Тому критично важливо, щоб виборці мали можливість отримати базову медичну допомогу.

Чи варто об’єднувати різні вибори, щоб заощадити ресурси?

"Після закінчення воєнного стану і припинення вогню необхідно провести аудит безпеки громад, щоб визначити придатні території – інакше це буде довільно накреслено на мапі, що неприйнятно, адже йдеться про конституційні права людей. Друге питання – які вибори мають відбутися першочергово", – наголосила Айвазовська.

Президентські вибори технічно простіші за парламентські – один округ, один переможець, тоді як парламентські з відкритими регіональними списками набагато складніші через рейтингування та залежність мандатів від явки.

За послідовністю мали бути спочатку парламентські, але президент може повторити сценарій 2019 року, коли на його рейтингу витягнув невідому партію з непрофесійними політиками. Тому ми маємо парламент, який у ці скрутні часи не є центром прийняття рішень. Місцеві вибори, пропущені наприкінці жовтня 2025 року, варто проводити не першочергово,

– пояснила Айвазовська.

Громадянська мережа "Опора" не підтримує ідею об'єднання різних виборів, бо це не здешевлює процес – потребує більше виборчих комісій для кожного типу виборів, а також створює хаос і проблеми для політичного відновлення в повоєнний період.

