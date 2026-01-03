Ймовірно, референдум проведуть одночасно з виборами: яке питання на нього винесуть

Давид Арахамія та Руслан Стефанчук прокоментували можливі вибори та референдум в Україні. За їхніми словами, вони можуть відбутися одночасно.

Щодо ж до проєкту закону виборів, він буде готовий, ймовірно, на кінець лютого, після чого його можна буде реєструвати та обговорювати у парламенті. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг в Офісі президента після зустрічі з радниками з питань нацбезпеки 3 січня.

Як в Україні можуть провести вибори та референдум?

За словами Арахамії, проведення референдуму без виборів наразі малореалістичне. Адже Україні не має подібного сучасного досвіду.

До того ж закон вимагає, аби явка складала не менше 50% виборців, що складає приблизно 18 мільйонів українців.

Тож наразі через війну та окупацію референдум буде вкрай складно провести.

Тому найвірогіднішим варіантом є об'єднання президентських виборів та референдуму в один день.

Як пояснив Арахамія, президентські вибори традиційно мають найбільшу явку, зокрема й на дільницях за кордоном.

Давайте уявимо, що 2 мільйони прийшло на референдум. Ми розуміємо, що на референдум має прийти більше людей. Якщо поєднати з виборами президента, то є надія що більше людей прийде,

– сказав він.

Теоретично, уже за 90 днів можна організувати вибори та референдум. Але це можливо тільки за умови режиму припинення вогню та гарантій безпеки.

Спікер Стефанчук додав, що на референдумі може бути лише одне питання – підтримуєте ви мирну угоду чи ні.

Він також наголосив, щоб без безпекової та демократичної складових вибори будуть неможливі.

